容天佑工人姐姐走佬去烏魯木齊 收工餵奶攰到瞓著 真空期靠老婆外母幫手湊B

容天佑昨日出席《愛‧回家之三代同糖》宣傳，更帶埋BB一齊出席。早前太太扶天恩在IG大爆家中工人姐姐趁她離港工作時，清空個人物品走佬，更留下一屋爛攤子，令她極度崩潰。容天佑坦言聘請姐姐時，已講明要照顧初生嬰兒，而姐姐抵埗時，曾向他們表示之前在中東打工，更被上任僱主禁錮，所以過去一直都善待姐姐。他指當晚十一時多回家，見到姐姐遲遲未回家，直至凌晨兩、三點著太太找工人姐姐。他說：「我係擔心佢唔知咩事，未夠廿四小時我就去差館，警察就話冇佢入院紀錄，我嗰下就相對安心啲，就估到佢可能唔鍾意我呢個僱主，就走咗佢囉。」

驚被指控非禮姐姐 容天佑坦言回憶最崩潰的是太太完trip返港之後，見到擺放了全新的BB用品有咖啡漬，質問他為何未有發現及時清理。他說：「我有執屋㗎，但係就漏咗間房囉！呢下最崩潰！」他提到姐姐走佬第三日，收到姐姐訊息以及地勤電話。他說：「佢同我老婆講，佢喺烏魯木齊俾人遣返，問我哋知唔知，我哋就話唔知。過咗一個鐘，工人姐姐WhatsApp太太，話等太太返到香港先同你講。太太當時就諗『死啦！點解要等我返嚟先至講，出咗啲咩事呢？唔會話係阿Sir摸佢嘛？』太太係有呢個擔心。其後佢就話好攰，處理唔到，想返菲律賓。」

盼姐姐可以坦白 他續說：「都即刻同中介溝通，嗱嗱聲請返個，亦都講咗希望同工人姐姐坦坦白白，如果嚟到覺得唔舒服，想返菲律賓，可以同我直接講句就唔好令到我咁擔心，我成晚都冇瞓過，好驚佢係香港唔知發生咗咩事，有咩意外。」他又指現階段未收到上門追債，亦沒料到太太將事件擺上網後收到如此大迴響，更有不少人私訊他們如何「自保」。他說：「好多謝咁多位香港網民俾咗好多意見！」他坦言有跟編審提議把自己的經歷拍成故事，但編審指有人扮姐姐太出色，所以難找一個人可以超越對方。