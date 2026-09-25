Jeffrey魏浚笙認進駐中半山豪宅 被爆月租六位數：13萬只係一個數目字

ViuTV原創劇《地獄大狀》安排10月5日首播，昨日（24日）在商場舉行大型記者會，主角Ashley林愷鈴、Jeffrey魏浚笙聯同一眾台前幕前現身造勢，同場還有Lokman楊樂文、張達倫、邵美君、伍詠詩、sica何洛瑤、杜燕歌、潘燦良、洪天明、周家蔚、許月湘、蘇宸褕、李建邦、龔志業、米露迪、練美娟、何慕詩、鄭進希、陳竣稀、田曜誠、關寶慧、Brian李凱賢、黃文慧、阮德鏘、強尼等，明天生日的Lokman更獲大批fans到場提早慶生，場面熱鬧。
Jeffrey在劇中飾演關寶慧兒子，並提供「出租男友」服務，與女主角Ashley有連場親熱戲，二人跟Lokman、杜燕歌受訪分享拍攝點滴。談到跟Ashley的親熱場面，透露拍足30分鐘，自言「持久力」強！Jeffrey近年密密做吸金力強，最近被爆秘密搬新居，他大方承認進駐港島中半山豪宅的複式單位，自言好開心，而傳出月租高達13萬港元，不過他未有正面回答，又稱13萬租金只是個「數字」，自爆買股票在投資上賺了些少，但未是時候買樓，問到甚麼時候成家立室，他坦言：「成家立室，我都想好耐，成家立室唔係自己一個人，另一個人都要配合，所以我哋都要大家互相配合先得。」最緊要希望每日過得開心。
至於杜燕歌離巢TVB後首次接拍ViuTV劇集，他坦言當初收到劇本，已有八成打算接拍《地獄大狀》，之後確實台前幕後班底決定演出，並大讚Ashley及劇中扮演閻羅王的Lokman，笑言亦想跟Lokman學跳舞。