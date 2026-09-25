吳兆麟認追陳若思壓力大 曾因網民留言感到唔舒服 被友人警告唔好做渣男

吳兆麟出席《愛‧回家之三代同糖》宣傳，自他在《女神配對計劃2》表明自己鍾意陳若思（Amber)之後，備受觀眾關注。他表示身邊朋友非常支持他追陳若思，甚至有人着他不要做渣男，料中秋節會被家人不停追問。不過，自節目出街之後，除了Amber被指是拜金女，吳兆麟也被指是「翻版GM」，一時間有不少負面留言指向二人。他直言感到有壓力，甚至因為一些留言而感到不開心。

他說：「始終我係新人入行，我係未曾試過呢啲輿論嘅壓力，之前做乜嘢都冇人睇，依家講一句嘢、做一啲嘢都會好多人留意，有時睇到啲評論心裏便係有少少唔舒服，亦都有人比好評我，我都好感激。唯有而家自己調節心態，我會做好自己嘅嘢先，始終唔同嘅人有唔同嘅睇法。」

「高成彬」劉倬昕在《女神配對計劃2》化身閨密軍，但劉倬昕似乎是幫倒亡居多，吳兆麟稱跟劉倬昕是好好朋友，大家都是訓練班同學，而且劉倬昕亦有向他透露Amber的愛好，助他一臂之力。他說：「佢有醒tips俾我，但我用完之後炒晒車，係我自己用得唔好。」

問到有沒有留意其他對手，他表示沒有。他說：「我冇時間去研究，我專注喺自己用咩方法會好啲。我做呢個節目，同之前嘅好唔同，係一個真人show，係冇劇本。我唔想話用做節目去形容，因為我係追緊一個女仔，同時又係一個真人show，我要調節我嘅心態，究竟我係用做嘢嘅身份定係以本人嘅身份，我都唔係好分到，所以都好Confuse，好難做。」