程瑤搞中秋慈善晚宴 羅敏莊唱歌助慶與劉曉彤跟過百長者同樂

由歷屆「亞洲小姐」組成的慈善團體「仁美清叙」，日前於觀塘特別舉辦了一場溫馨洋溢的「仁美敬老賀中秋」慈善晚宴。活動聯同「基督教家庭服務中心」邀請了過百位長者和照顧者義工一同齊聚一堂。「仁美清叙」主席程瑤不僅親力親為籌辦，更聯同星級嘉賓羅敏莊、劉曉彤義務現身支持，現場又唱又玩。主席程瑤除自掏腰包購買豐富禮物，並獲得各界商戶慷慨贊助，於晚宴現場大派中秋禮品，讓台下長者們滿載而歸，提早歡度暖心中秋！除了關懷長者，程瑤更想藉此機會感謝長期默默付出的照顧者義工，所以也一併邀請他們出席晚宴，與「老友記」一起共渡人月兩團圓的佳節。

實力派歌手羅敏莊（Mimi）一出場便掀起全場氣氛！她傾力獻唱了三首耳熟能詳的經典金曲。動人歌聲讓台下的長者與義工們聽得如痴如醉，不少長者更跟著拍手、輕聲合唱，現場氣氛宛如小型演唱會般熱鬧。她表示今次活動令到今年的中秋節特別有意義：「其實能夠與咁多位老友記見面同合唱，我先係最開心嗰個！」另一邊廂，劉曉彤則展現超強親和力，滿場飛化身為「親善大使」。她親自走到長者席間，帶領台下的長者們有如一斑90後的年青人般大玩互動遊戲。劉曉彤一邊玩一邊幽默開玩笑，逗得一眾「老友記」哈哈大笑，現場笑聲此起彼落，場面極其和睦溫馨。