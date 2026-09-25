王嘉爾開腔談宋雨琦@i-dle緋聞 落閘否認：如果係嘅話早就追咗啦

王嘉爾（Jackson Wang）擔任創意總監的原創奇幻IP「Under the Castle」（UTC），今年與海洋公園「哈囉餵全園祭2026」跨界聯乘，完美融合暗黑驚悚美學與沈浸式故事世界，重磅打造Under the Castle驚嚇體驗，昨晚（9月24日）舉行盛大VIP專屬場，這是UTC繼上海、新加坡和泰國曼谷線下體驗後，首次落地香港，並舉辦超過千名的明星、人氣偶像、KOL、媒體的活動，邀請來賓挑戰膽量，是次出席藝人計有魏浚笙、193郭嘉駿、黃淑蔓、森美、阿正、Elsie、黎芷珊、陳凱琳、林奕匡、林德信、波仔、ANSONBEAN、托哥、楊偲泳、楊安妮WinWin、霍哥、王耀宏Meaning、IdG Bubbles、超酸、表妹Mona、台灣藝人林詩雅、顧定軒、賀邦、方智弘、洪助昇、麥秋成、湯怡、COLLAR成員Marf和Day等，場面既熱鬧亦星光熠熠。

主角王嘉爾貴為國際級紅人，今次難得返港亦有接受訪問，並透露當年在港生活曾分別跟兩位女性朋友趁哈囉喂挑戰膽量，Jackson回憶道：「帶咗兩個，唔係一次性，係分別，一位成功咗，之後就每年同佢嚟。」Jackson近年的感情生活惹起外界關注，他與韓國女團i-dle的中國籍成員宋雨琦傳出緋聞，對於被指發展7年情及已見家長，Jackson在活動上終於首度正面回應，雖公開稱讚女方，但卻斬釘截鐵否認跟宋雨琦發展地下情，對方亦未見過去自己父母，一向直接的他更補充：「如果係嘅話，早就追咗啦！」暗示沒有跟對方發展的意思。