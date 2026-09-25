復仇者聯盟｜《終局之戰》加碼重映開畫票房No. 1 《末日降臨》提前預售甫開賣即售罄

Marvel Studios年度壓軸猛片《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）將於12月16日上映，在倒數三個月的大日子，這部史詩級的超級英雄電影，香港於昨日（9月24日）加推上映《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers: Endgame Encore ），號召全城影迷重溫熱血沸騰的終極一戰，並搶先於大銀幕欣賞獨家《復仇者聯盟5：末日降臨》全新加碼片段，而「加碼重映版」一開畫即登上票房冠軍寶座。

《復仇者聯盟》系列在全球票房已累積高達76億美元（約591億港元），當中最賣座是2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），香港票房勁收超過2.2億港元，更穩佔香港史上No. 1電影、最高開畫票房，及最快（六天）突破1億票房的三大紀錄，七年來無人能及。

昨日，過百位MCU Cosplayers及fans現身戲院，多逾300名觀眾一齊重溫這部殿堂級經典，當中從未曝光畫面及彩蛋更令全場影迷high爆歡呼。去到播映《復仇者聯盟5：末日降臨》加碼片段時，大家都屏息靜氣觀看，免得錯過任何一個重要資訊，一幕幕震撼畫面緊接曝光，直到最後一個畫面完全送上，大家才解放被壓抑的亢奮，報以震耳欲聾的歡呼及掌聲，為難忘的一夜作結。