女神配對計劃2｜首輪淘汰環節開始 郭珮文五角枱飯腳飛起前度Ice改選李爾晨

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》明晚（27日）播出第四集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）將與16位成功晉級的求愛勇者，吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、陳萬龍（Man Lung）、劉梓堅（兔仔）、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）、關經翰（Oswald）、劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）進入集合傾偈、了解、競技，既刺激又好玩的五角枱淘汰環節。

這一輪，花生團成員除繼續有五大閨密，Amber閨密劉倬昕、Juliana閨密鄧凱文、Mandy閨密鄧依婷、Roxanne閨密游嘉欣及Kanis家姐，另還有「玄學天后」雲文子師傅，六位花生團本輪將肩負Foul人重任。 由於《女神2》的賽制再不是「女神分組制」，故即使每人（包括女神及求愛勇者）都有自己的心意相通配對，但其實所有環節均開放予所有人隨意認識任何人，故在撳燈環節誕生的CP組合，在未來每一刻都有機會進行洗牌！由於每位女神都有不止一位心意相通的求愛勇者，但偏偏各人在五角枱的「飯腳」位置只有一位，所以在五角枱環節正式開始前，女神需與各自的閨密溝通如何在現時的心意相通配對人選中，挑選自己專屬的五角枱首輪「飯腳」。

製作組已發布五位女神在新一輪配對環節的造型照，當中除了Roxanne以型格牛仔貼身晚裝造型亮相，其餘四位女神均以女人味十足的吊帶或露肩晚裝造型出場，各有各搶鏡。此外，製作組還曝光了五位女神五角枱首輪welcome drink部分「飯腳」，令人意外的是，被認為坐定粒六爭奪Juliana芳心的前度Ice，竟不Juliana之選，而一切竟是她閨密鄧凱文的如意算盤，鄧凱文表示：「我覺得可以試吓Kyle先，因為你同Ice出過好多次街」、「同埋可以睇吓佢（Ice）反應。」Juliana聽到這裏即開心大叫：「吖！」鄧凱文見狀亦興奮接話：「呢個係重點。」