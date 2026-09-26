川口高志拍同志片靠GV男優教路 闖入重慶森林代入自己是梁朝偉｜專訪

由川口高志夥拍野波麻帆、遠藤雄彌的同志電影《男優之虎》，成為今屆香港同志影展的閉幕作品，故事講述人到中年的同志按摩師Tiger，一心要成為GV男優，可惜事與願違，遇上一家人因財產分配問題令關係變得緊張，更導致Tiger要面對被「出櫃」的威脅。

難忘 童星對手戲

川口高志日前來港宣傳《男優之虎》，除了出席同志影展的閉幕派對外，還接受am730專訪。對他而言，拍攝LGBTQ題材作品並沒感壓力及難度，只是揣摩Tiger的內心戲較為複雜，問到開拍前有否為角色作出準備？全裸上陣的川口高志表示：「導演都有要求我去操練身材，我都會去思考Tiger在打扮上的風格，穿上Tiger喜歡的衣服來生活有助自己代入角色。」談到片中最難忘場口，川口高志表示並非大膽的裸露或性愛畫面，而是他跟外甥女到公園享受溫馨時光的戲份，當時他與童星拍檔在公園盡情玩了兩小時，在拍攝完一刻有點失落，完全感受到Tiger當時面對離別的不捨心情。