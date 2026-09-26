內地劉歡病逝享年63歲 09年曾確診股骨頭缺血性壞死

在中國被譽為「音樂之父」級巨星的劉歡，於2009年罹患「不死癌症」股骨頭缺血性壞死，在2010年進行關節置換手術後，7年前接受了心臟支架手術。惟對外經濟貿易大學於9月26日上午發布訃告，證實該校退休教師、全國家喻戶曉的殿堂級音樂家劉歡，於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。 校方高度評價劉歡畢生致力於音樂教育與藝術創作，師德高尚且學貫中西。通報同時披露，遵照劉歡生前遺願，身後事一切從簡，不成立治喪委員會，亦不舉行任何遺體告別儀式及追悼會。

劉歡在對外經濟貿易大學開設並教授《西方古典音樂史》，信奉「教學相長」「功夫在詩外」，鼓勵學生學一些看似「無用」的知識，以修身養性、陶冶情操、提高審美。1987年，他演唱內地電視劇《雪城》主題曲《心中的太陽》正式進入歌壇。此後，他先後為《北京人在紐約》創作並演唱片頭曲《千萬次的問》，《水滸傳》主題曲《好漢歌》、《後宮甄嬛傳》的片尾曲《鳳凰于飛》也是他的作品，其中《雍正王朝》主題曲《得民心者得天下》更被公認為中國電視音樂史上的巔峰之作之一。

2008年北京奧運開幕式上，劉歡代表中國與世界著名女高音Sarah Brightman攜手合唱奧運主題曲《我和你》（You and Me），成為其歌唱生涯中最具國際影響力的歷史一幕。 2014年，劉歡發起和策劃了原創音樂真人秀節目《中國好歌曲》，並出任導師；2019年，他以個人名義捐贈資金，與湖南廣播影視集團芒果V基金共同設立「劉歡原創音樂公益金」。2019年他參加《歌手2019》節目，當時打敗青峰、齊豫、楊坤和龔琳娜等實力派歌手，憑藉超強實力奪得該季歌王寶座。2026年1月1日，他曾為bilibili跨年晚會演唱《我欲成仙》，亦是他在公眾面前的最後一次演出。

劉歡與Sarah Brightman在08年北京奧運合唱《You and Me》，成為其歌唱生涯中最具國際影響力的歷史一幕。

對外經濟貿易大學官方發布的訃告全文如下： 我們沉痛宣告：我校退休教師、全國家喻戶曉的音樂家劉歡，於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。 劉歡，1963年8月出生於天津，1991年7月來校工作，擔任藝術教研室教師、副教授，2023年9月退休。從教三十餘載，他深耕音樂美育講台，曾多次獲得學校教學表彰。2011年受聘為第三屆校董會董事。 劉歡老師主講的《西方音樂史》是我校美育經典課程，課堂座無虛席，深受學生喜愛，影響了一代代貿大學子。他為我校校歌《UIBE之歌》作曲，以激揚深情的旋律承載校訓精神，每每在學校重大典禮活動上唱響，成為全體貿大人共同的精神印記。