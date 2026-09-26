劉歡病逝｜策劃《中國好歌曲》 08年與Sarah Brightman合唱奧運主題曲《我和你》

劉歡為經典歷史劇《雍正王朝》演繹的主題曲《得民心者得天下》，被公認為中國電視音樂史上的巔峰之作。

劉歡曾擔任兩季《中國好聲音》系列導師，及三季《中國好歌曲》系列導師，7年前參加《歌手2019》獲得第一名歌王寶座。「芒果V基金」官方微博發文表示，劉歡身為「劉歡原創音樂公益金」的發起人，大學就讀北京國際關係學院法國文學系畢業，之後跨界參加首都大學英語和法語歌唱比賽，就此展開走向了演藝圈的道路，創作過無數知名作品的他，其實正職是大學老師，於對外經濟貿易大學開班教「西方古典音樂史」，作育英才超過30年。

2014年劉歡發起、策畫製作新節目中國好歌曲，並成為節目中的導師，與芒果台共同設立「劉歡原創音樂公益基金會」，幫助許多新進歌手，未來該基金會不會因此關停止運作，芒果台說：「我們將遵照他的遺願，完成他未盡的事業，把一年一度的劉歡原創音樂公益金進行到底」。