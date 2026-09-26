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娛樂
出版：2026-Sep-26 13:00
更新：2026-Sep-26 13:00

袁文傑澄清身高不只188cm 爆愛妻Jackeline呷醋日常

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袁文傑為電台節目《我芝訂》任嘉賓，接受陳小芝、啤梨、懷鈺訪問。

新城知訊台復刻版經典節目《我芝訂》，元老級主持陳小芝、啤梨（葉文輝）及懷鈺在27年後再度合體，繼先後邀得劉德華、張柏芝為節目加持後，袁文傑昨日（25日）趁中秋佳節上節目受訪，自言細細個就去透明直播室睇小芝做節目，入行前已好恨做電台DJ，成名後終於滿足「開咪」心願主持不同電台節目。

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演污糟邋遢角色

袁文傑早在1991年參加無綫電視藝員訓練班第四期藝員進修班，跟古巨基、何寶生同期，之後轉投亞洲電視，成為昔日亞視小生，直至2016年回巢TVB。重返TVB發展剛好10年，袁文傑先後參演多部劇集，當中《不懂撒嬌的女人》角色游俊傑及《愛·回家之開心速遞》的潮偉均助他進一步入屋。袁文傑高大有型，一向予觀眾官仔骨骨，他表示好想挑戰污糟邋遢角色，但就算做奸角，都係斯斯文文，自言好想突破潮偉及游生的形象。同時，網上資料顯示，袁文傑的身高為188 189cm，他昨日在節目上澄清，其實他是有190cm高度。小芝表示細個經常在銅鑼灣禮頓中心一帶，見到一個着住校服的190身高男仔飄過，外型相當突出。

逢中秋佳節倍思親

不過，袁文傑的情路跟外型不成正比，他由細到大感情坎坷，累積不停俾女飛的經歷，原因是鍾情音樂的他掛住聽歌經常冷落女朋友，直到遇上太太張潔蓮 Jackeline），但出名恩愛的二人卻出現「第三者」，原來袁文傑跟愛貓Saka（卡仔）痴纏得令愛妻亦有微言，他笑指老婆成日呷卡仔醋，所以要攬完老婆再攬貓貓。他透露「卡仔」個名靈感來自阿仙奴前鋒薩卡，被問到若阿仙奴換主將，薩卡不再效力，到時卡仔是否需要使改名？袁文傑即答「死都唔改」！

袁文傑感恩近年在TVB遇到好角色，認為是亡母在天保佑，非常感受到媽媽一的愛，令他中秋佳節倍思親。昨日，袁文傑在IG分享做節目的照片，他留言：「好耐冇見小芝、懷鈺同啤梨，期待27年，今日終於上咗去《我芝訂》，大大份情懷湧埋嚟。」又透露離開新城時剛好碰到薛家燕，並寫：「做完節目咁啱見到家燕姐，正。」自言中秋佳節見到家燕姐相當開心。

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