熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-26 14:17
更新：2026-Sep-26 14:17

葉麗儀疑花粉入喉嚨幸未影響演出 陳潔靈大玩AI未諗開Part 2

分享：
WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.29.54 (1)

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》獲得不少好評。（林俊源攝）

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》現正舉行的如火如荼，演出每晚除了有不同嘉賓助陣外，還加入了AI元素，將她們年青的聲音、影像融合，讓觀眾感受到她們的變化，與此同時，葉麗儀演繹重新編曲的《上海灘》，令人拍案叫絕。

二人受訪時大讚場地的音響好到不得了，「好似喺錄音室唱咁好」。同時亦大讚擔任音樂總監與創作總監的 Johnny Yim（嚴勵行）編曲厲害。葉麗儀說：「煇哥自己都未改過，我同管弦樂團、中樂團唱嘅版本都係煇哥自己寫，佢係乜都唔改，只係改中間嗰段過門，今次就飛機大炮又中樂又西樂⋯⋯」至於會否再在同一場地再開part 2、part 3，陳潔靈表示未諗，要交給大老闆去決定，但直言場地的音響非常好，很希望可以再唱。

WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.30.41 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.31.11 (1) WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.31.10 (1) WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.29.54

葉麗儀當唱《A Time for us》時咳了幾聲，幸好未有影響整個演出。她表示當陳潔靈在台上演出時，喉嚨已經不舒服，就連飲水也解決不到狂咳的問題，直至在台上很大力咳，才把喉嚨的異物咳出來。她表示不知道吸入了甚麼，「真係年紀大，喉嚨氣管好敏感，少少嘢就會咁。我又忘記後台好多花，可能係啲花粉！」陳潔靈表示這就是live的吸引之處，證明大家都是真唱。

WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.29.53 (1) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.03.57 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.30.41 (3) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.01 WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.00 (3) WhatsApp Image 2026 09 24 at 21.29.53 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.01 (1) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.00 (1) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.00 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.00 WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.03.59 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.03.58 (1)

對於加入AI元素，陳潔靈表示今次負責監製這個演出，認為做歌手需要貼近時代，既然有AI，加上演出場地是藝術與科技的結合，所以便設計了該部分演出。她說：「畫面雖然唔係我做，但係音樂嗰部份係我做嘅，好有趣，當學吓嘢！」葉麗儀直言非常欣賞，並覺得對方的聲音差別不是太多。陳潔靈續說：「喺我部電腦度見到有差別，應該係個唱法唔同咗，聲音唔會變得好犀利，除非係8歲同80歲去比，個感情嘅情懷係唔同嘅。」

對於現在有AI公司會向歌手購入他們的聲音，二人表示AI公司要的是後生一代歌手聲音，「佢哋攞佢把聲係近代，我哋嗰啲係low tech年紀，而且AI唔係好啱太vintage嘅歌。」

WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.01 (2) WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.03.58 WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.03.57 WhatsApp Image 2026 09 24 at 23.04.11 (1)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務