葉麗儀疑花粉入喉嚨幸未影響演出 陳潔靈大玩AI未諗開Part 2

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》現正舉行的如火如荼，演出每晚除了有不同嘉賓助陣外，還加入了AI元素，將她們年青的聲音、影像融合，讓觀眾感受到她們的變化，與此同時，葉麗儀演繹重新編曲的《上海灘》，令人拍案叫絕。

二人受訪時大讚場地的音響好到不得了，「好似喺錄音室唱咁好」。同時亦大讚擔任音樂總監與創作總監的 Johnny Yim（嚴勵行）編曲厲害。葉麗儀說：「煇哥自己都未改過，我同管弦樂團、中樂團唱嘅版本都係煇哥自己寫，佢係乜都唔改，只係改中間嗰段過門，今次就飛機大炮又中樂又西樂⋯⋯」至於會否再在同一場地再開part 2、part 3，陳潔靈表示未諗，要交給大老闆去決定，但直言場地的音響非常好，很希望可以再唱。