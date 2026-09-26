葉麗儀疑花粉入喉嚨幸未影響演出 陳潔靈大玩AI未諗開Part 2

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》現正舉行的如火如荼，演出每晚除了有不同嘉賓助陣外，還加入了AI元素，將她們年青的聲音、影像融合，讓觀眾感受到她們的變化，與此同時，葉麗儀演繹重新編曲的《上海灘》，令人拍案叫絕。
二人受訪時大讚場地的音響好到不得了，「好似喺錄音室唱咁好」。同時亦大讚擔任音樂總監與創作總監的 Johnny Yim（嚴勵行）編曲厲害。葉麗儀說：「煇哥自己都未改過，我同管弦樂團、中樂團唱嘅版本都係煇哥自己寫，佢係乜都唔改，只係改中間嗰段過門，今次就飛機大炮又中樂又西樂⋯⋯」至於會否再在同一場地再開part 2、part 3，陳潔靈表示未諗，要交給大老闆去決定，但直言場地的音響非常好，很希望可以再唱。
葉麗儀當唱《A Time for us》時咳了幾聲，幸好未有影響整個演出。她表示當陳潔靈在台上演出時，喉嚨已經不舒服，就連飲水也解決不到狂咳的問題，直至在台上很大力咳，才把喉嚨的異物咳出來。她表示不知道吸入了甚麼，「真係年紀大，喉嚨氣管好敏感，少少嘢就會咁。我又忘記後台好多花，可能係啲花粉！」陳潔靈表示這就是live的吸引之處，證明大家都是真唱。
對於加入AI元素，陳潔靈表示今次負責監製這個演出，認為做歌手需要貼近時代，既然有AI，加上演出場地是藝術與科技的結合，所以便設計了該部分演出。她說：「畫面雖然唔係我做，但係音樂嗰部份係我做嘅，好有趣，當學吓嘢！」葉麗儀直言非常欣賞，並覺得對方的聲音差別不是太多。陳潔靈續說：「喺我部電腦度見到有差別，應該係個唱法唔同咗，聲音唔會變得好犀利，除非係8歲同80歲去比，個感情嘅情懷係唔同嘅。」
對於現在有AI公司會向歌手購入他們的聲音，二人表示AI公司要的是後生一代歌手聲音，「佢哋攞佢把聲係近代，我哋嗰啲係low tech年紀，而且AI唔係好啱太vintage嘅歌。」