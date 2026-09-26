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娛樂
出版：2026-Sep-26 14:45
更新：2026-Sep-26 14:45

葉麗儀自爆坐骨神經痛曾一度落唔到床 完騷後要做手術料休息半年

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陳潔靈、葉麗儀合作多次仍很有火花。（娛樂姐攝）

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》現正舉行的如火如荼，演出每晚除了有不同嘉賓助陣外，還加入了AI元素，將她們年青的聲音、影像融合，讓觀眾感受到她們的變化，與此同時，葉麗儀演繹重新編曲的《上海灘》，令人拍案叫絕。

在第二場完騷後，陳潔靈、葉麗儀在後台接受訪問，期間葉麗儀起身移步往化妝室時，需要陳潔靈及友人參扶。及後她接受《TVB娛樂新聞台》報道時，就談到自己因為坐骨神經痛一度下不到床，完成今次演出之後，便會回澳洲做手術。

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葉麗儀在後台跟陳潔靈、音樂總監Johnny Yim合照。（林俊源攝）

葉麗儀表示今次有新抱同行照顧她，自己要每日向老公報告，因為自己患上坐骨神經痛。她說：「六月中開始出事，我喺英國放緊假嘅時候，有日起唔到身，隻腳落唔到地，好驚當時！之後做晒檢查睇晒專科，發現係坐骨神經痛，第四、第五壓住啲神經，我就冇得打波（哥爾夫球）！但係我又約晒啲朋友去打波，於是我老公就一個禮拜三日去打波。我就話Miss Chan Chan救咗我老公一命，如果唔係有嘢俾我做，而我又日日困喺屋企，我真係殺咗佢！日日見住佢打波，自己又冇得落街，無得打！幾痛苦！我要返澳洲去做少少手術，希望盡量快啲復原，但係有六個月冇得打波囉！」

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葉麗儀因為坐骨神經痛，無得打波感到苦悶。

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葉麗儀因為坐骨神經痛，所以在完成手頭工作之後，便會去做手術。（林俊源攝）

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