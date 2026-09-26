葉麗儀自爆坐骨神經痛曾一度落唔到床 完騷後要做手術料休息半年

葉麗儀與陳潔靈攜手打造的音樂盛宴《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》現正舉行的如火如荼，演出每晚除了有不同嘉賓助陣外，還加入了AI元素，將她們年青的聲音、影像融合，讓觀眾感受到她們的變化，與此同時，葉麗儀演繹重新編曲的《上海灘》，令人拍案叫絕。

在第二場完騷後，陳潔靈、葉麗儀在後台接受訪問，期間葉麗儀起身移步往化妝室時，需要陳潔靈及友人參扶。及後她接受《TVB娛樂新聞台》報道時，就談到自己因為坐骨神經痛一度下不到床，完成今次演出之後，便會回澳洲做手術。