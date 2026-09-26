葉振弘Marco新歌《難言之隱》MV獨對3支咪 攜「牙齒」重訪九展有洋蔥

葉振弘(Marco) 今年7月離開MakerVille，相隔兩個月於日前(24日)26歲生日重新出發，以獨立歌手身份推出全新單曲《難言之隱》，並首次參與作曲，找來多次合作的Oscar填詞和執導MV，歌曲文案寫道：「前的期待與現實產生了偏差，我以為我們的路很長，走着走着，卻來到了分岔。」歌詞與MV重遊舊地的畫面都剖白Marco的難言心路，說不出口的心路。雖然跳唱男團P1X3L隨著Marco離巢進入「冰封」狀態，但歌曲和MV的隱藏密碼，相信Puzzle(P1X3L fans)和Macaron(Marco fans)自會明白。
隱帶別離痛楚
《難言之隱》由Marco與好友S.Kin共同作曲，是Marco以P1X3L成員加入樂壇以來，繼《海島與少年》、《Joy Boy》、《半途而廢手冊》後第4首solo作品，Marco在社交平台分享製作歌曲和拍MV的點滴，談到首次作曲，他分享感受：「今次創作過程異常順利，很快就找到我們喜歡的旋律，亦帶給我們無限的遐想空間。這段旋律給我的感覺非常特別，隱隱有一種別離的痛楚，於是便誕生了這首作品。」Marco在社交平台分享製作歌曲和拍MV的點滴，多謝填詞兼執導MV的Oscar，「我嘅過去全都係你嘅身影。好多謝將我過去嘅經歷同感受都放入歌詞同MV裏邊，亦只有你可以咁了解我。」他又多謝編曲及監製監的蘇道哲，首次合作，已獲益良多，「呢次錄音對我有好大嘅啟發，多謝將我所有嘅回憶都勾出嚟，將我嘅過去我嘅感受全部都放晒入歌曲入邊！亦都多謝你嘅編曲，昇華咗成首作品！」
說不出口 隱藏密碼
歌曲圍繞離別後，愛難說出口的複雜，感受文案寫道：「從來沒有對你說出口的，是我有多愛你。」從同行到走上分岔，他續道：「很多想說的話，明明每一句都是對你的愛，但我卻一個「愛」字都說不出來。對你說過抱歉，對你說過感謝，唯獨欠一句愛你。臨別一刻，我卻仍是說不出口，只輕輕地留下一句：『勿念。』或許是因為我相信，即使記憶隨時間像素化，即使走過再多小鎮，穿過再多海洋，世界再大，我們一定會再見。」」最後一句提到「像素化，小鎮，海洋」，回到P1X3L隊名起點，回看《大海男兒》，相信不少fans心領神會，看完MV更是百感交集。
獨對3支咪
MV開首是室內的記者會，Marco獨坐在3支咪前，身後布幕默默播放過去P1X3L的MV、綜藝節目、跳唱片段，畫面已非常揪心。接著Marco重回盛載回憶的地方，包括拍MV和節目的草原、碼頭及廣播道電台等；還有昔日兄弟練舞的鏡房，攜著「牙齒」匙扣的Marco看著倒影的自己，掀起窗簾的牙齒應援擺設，呼應P1X3L出道團歌《Braceless》歌詞「就算跌崩 一隻牙齒」。
坐3人梳化 黯然緬懷
當然少不了從《造星II》開始，留下不少腳毛的九龍灣國際展貿中心(九展)，Marco曾表示：「九展承載着我和大家無數美好的回憶，但轉眼間整棟大樓也消失在眼前，從前的熱鬧只能在回憶中再現，不禁令人唏噓、失落。卻也令我感嘆，從前和大家的緣分是多麼珍貴。」對著已清拆的九展舊址，Marco以手機重看P1X3L的跳唱片段，唱著「難言之隱 無非說句不可避免；回眸尚有 藏心底 萬個章節，留不低 總有委屈在面前」物是人非，教人欷歔。而MV不是穿插一張3人梳化，結尾只有Marco獨坐緬懷，唱著「唯獨要說 感謝無盡；當初有抱緊 不需要孤軍作戰；分手故事 無需給聽見。」不無感觸。