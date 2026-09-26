葉振弘Marco新歌《難言之隱》MV獨對3支咪 攜「牙齒」重訪九展有洋蔥

葉振弘(Marco) 今年7月離開MakerVille，相隔兩個月於日前(24日)26歲生日重新出發，以獨立歌手身份推出全新單曲《難言之隱》，並首次參與作曲，找來多次合作的Oscar填詞和執導MV，歌曲文案寫道：「前的期待與現實產生了偏差，我以為我們的路很長，走着走着，卻來到了分岔。」歌詞與MV重遊舊地的畫面都剖白Marco的難言心路，說不出口的心路。雖然跳唱男團P1X3L隨著Marco離巢進入「冰封」狀態，但歌曲和MV的隱藏密碼，相信Puzzle(P1X3L fans)和Macaron(Marco fans)自會明白。

隱帶別離痛楚 《難言之隱》由Marco與好友S.Kin共同作曲，是Marco以P1X3L成員加入樂壇以來，繼《海島與少年》、《Joy Boy》、《半途而廢手冊》後第4首solo作品，Marco在社交平台分享製作歌曲和拍MV的點滴，談到首次作曲，他分享感受：「今次創作過程異常順利，很快就找到我們喜歡的旋律，亦帶給我們無限的遐想空間。這段旋律給我的感覺非常特別，隱隱有一種別離的痛楚，於是便誕生了這首作品。」Marco在社交平台分享製作歌曲和拍MV的點滴，多謝填詞兼執導MV的Oscar，「我嘅過去全都係你嘅身影。好多謝將我過去嘅經歷同感受都放入歌詞同MV裏邊，亦只有你可以咁了解我。」他又多謝編曲及監製監的蘇道哲，首次合作，已獲益良多，「呢次錄音對我有好大嘅啟發，多謝將我所有嘅回憶都勾出嚟，將我嘅過去我嘅感受全部都放晒入歌曲入邊！亦都多謝你嘅編曲，昇華咗成首作品！」

說不出口 隱藏密碼 歌曲圍繞離別後，愛難說出口的複雜，感受文案寫道：「從來沒有對你說出口的，是我有多愛你。」從同行到走上分岔，他續道：「很多想說的話，明明每一句都是對你的愛，但我卻一個「愛」字都說不出來。對你說過抱歉，對你說過感謝，唯獨欠一句愛你。臨別一刻，我卻仍是說不出口，只輕輕地留下一句：『勿念。』或許是因為我相信，即使記憶隨時間像素化，即使走過再多小鎮，穿過再多海洋，世界再大，我們一定會再見。」」最後一句提到「像素化，小鎮，海洋」，回到P1X3L隊名起點，回看《大海男兒》，相信不少fans心領神會，看完MV更是百感交集。