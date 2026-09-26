顏米羔開特色竉物攝影 《中年好聲音》停辦一年感可惜

顏米羔與拍檔合資的全新寵物攝影店《寵寵友賞》在中秋節舉行開幕禮，多位圈中朋友出席，顏米羔的媽媽亦到場一齊剪彩。好友連炎輝雖未到場，但亦送上花籃祝賀。顏米羔表示今次投資開竉物攝影，與坊間的有所不同，因為合夥的友人熟悉竉物行為心理學，所以主人不但可以跟愛竉留下倩影，更可以獲到自己的竉物想法。他表示影竉物當然有難度，但自己有拍攝經驗，加上也有為自己的竉物拍攝，今次也是因為太多朋友找他幫竉物影相，所以萌起開竉物攝影室的想法。

問到投資了幾多錢，他表示有限錢，很多東西都是之前儲落的物品，只須要簡單裝修便可。他稱未有想回本問題，自己比較想多些主人體驗整個拍攝過程，繼而正視如何跟竉物溝通，是否一味控制或放任便是好事。他說：「攝影過程入面可以令『主子』都有嘢帶走，唔只係帶走張相。喺過程入面等佢了解多少少，日後可以自己留意。」

早前他推出新歌《子虛烏有》，由於一改以往風格，笑言有朋友問到他「受咩刺激」，連自己也覺得很大突破，至於日後會行新歌的風格就持開放態度，不想限死自己。他預告將會有新歌推出，現正努力籌備當中。對於《中年好聲音5》將要延後一年才舉行，顏米羔表示可惜，坦言觀眾會少了一個話題，加上大家會少了一個學習機會。