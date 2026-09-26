女神配對計劃 2｜阮嘉敏出動 100 件私伙衫考驗求愛勇者 「木村 2.0」連環自嘆出師不利

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的 TVB 戀愛真人騷《女神配對計劃 2》，逢周日晚八點半翡翠台播映。明日（27 日）播出的第四集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）將與 16 位成功晉級的求愛勇者，吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、陳萬龍（Man Lung）、劉梓堅（兔仔）、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）、關經翰（Oswald）、劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）進入集合傾偈、了解、競技的五角枱淘汰環節！花生團成員則繼續有 Amber 閨密 Sam Lau（劉倬昕）、Juliana 閨密鄧凱文（Eris）、Mandy 閨密鄧依婷、Roxanne 閨密游嘉欣及 Kanis 家姐，以及新加盟的「玄學天后」雲文子師傅。

五角枱環節共分為：Welcome Drink、主菜及甜品三大部分，根據賽制，五位女神可在與自己心意相通的求愛勇者中、挑選一位共享 Welcome Drink，並透過製作組設計的「戀愛之最」小遊戲，增加對同枱所有飯腳的了解，以迎接將來意中人隨時「大風吹」的多變局面。之後，16 位求愛勇者需要透過爭櫈仔形式，爭取製作組根據五位女神擇偶條件度身訂造出來的通關 遊戲名額，競逐五位女神的「主菜飯腳」。 A0 CEO 林福明戰意旺盛自創爭櫈仔必勝法 由於每輪通關遊戲的名額只有三個，為了爭取與心儀女神 Fine Dine，16 位求愛勇者可謂各出奇謀爭取，有人有殺錯冇放過，即使不清楚是否心儀女神開出的條件，仍不顧一切「搶咗先」，以達到「最少與女神同一張枱」的基本目標。另亦有求愛勇者在短短時間內、參透出「爭櫈仔必勝法」，他就是「A0 CEO」林福明」（Tony）：「我有個策略嘅，我特登揀咗 同櫈嘅直線距離」、「諗緊踢嗰班男仔走，取代佢哋。」

由於能與女神同枱歎主菜的總名額只有五名，故到了遊戲後期，依然「落單」的求愛勇者將愈玩愈激動，現場頃刻之間變成短跑衝線現場，相當刺激搞笑。而人氣求愛勇者「冷氣型男」Oscar 與「木村 2.0」兔仔竟不約而同未戰先認輸，Oscar：「會有少少突然同驚，因為我係得兩盞燈，跟住我就會諗，會唔會淘汰我」；兔仔：「有啲擔心架，因為我早幾日靭帶撕裂，我驚跑嗰陣整斷咗，成件事好 Kick 架嘛。」

製作組今日公布了其中一名女神 Mandy 的通關題目，有「鐘點女神」之稱的 Mandy，遭製作組要求從家裏挑選 100 件「私伙衫」帶往五角枱現場考驗闖關者；題目是，通關者需要將枱面上的「Mandy 私伙衫」，逐件摺好及疊好，摺得最快最整齊的，便可得到與Mandy 並肩歎主菜的福利。參與是次通關考驗的求愛勇者，分別為 Mandy 頭號忠粉 Hepta、林福明 Tony，以及為了與 Amber 同枱，咩考驗都放手一搏的丁標。 Mandy 事後受訪時，坦言製作組的安排十分「貼心」、也十分蠱惑：「之前佢哋問我攞咁多件衫，我都知道過癮咯，我媽咪同我一齊揀架。」Mandy 續指部分衣服的難摺程度，連阮媽媽亦被考起：「我媽話呢件啦，呢件我平時都唔知點摺呀。」

最終，製作組挑選了 50 件 Mandy 最「三尖八角」的私伙衫作為通關題目，而三位求愛勇者自然摺到叫苦連天，Hepta：「成枱都係女士嘅衫，三尖八角，點算呀，唔識摺呀真係」、「呢件咩事？」林福明：「點摺呀呢啲」。至於身為女神的 Roxanne，也忍不住邊睇邊喪食花生：「嗰件咁難摺。」