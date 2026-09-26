COLLAR預告團綜即將播出 Marf再三要求集體搞餐廳煮番茄

COLLAR到將軍澳舉行新碟《PERSONA》簽唱會，並即場演繹《SKSKZAZA》、《刺客鬥死黨》、《（almost）perfect girl》3首歌，提到是次專輯的核心概念，她們解釋：「《PERSONA》係以「入格面具」作核心，打破單一偶像框架，呈現我哋多重真實面貌，鼓勵大眾接納自我，唔好被外界標籤束縛。」

COLLAR 與現場的粉絲進行了互動遊戲，在首個遊戲中，粉絲們透過屏幕中的 COLLAR 造型照鬥快猜中是哪位成員及哪首歌中的造型，精準程度讓人驚喜。隨後第二個遊戲，大會播放經過特殊處理的COLLAR 歌曲段落，當中包括加速、慢速、雞仔聲以及反轉播放模式，難度十足，現場參與的粉絲反應迅速，憑藉對COLLAR 歌曲的深度熟悉，火速搶答猜出歌名，台上互動歡樂連連、笑聲不斷，遊戲結束後，獲勝的粉絲贏得了COLLAR 成員珍藏版即影即有相一張。

COLLAR表示很開心見到fans到場支持她們，坦言有很多熟悉面洞，感覺跟fans一齊長大。她們預告團綜即將播出，她們表示拍攝已進入尾聲，坦言要齊人拍攝很困難，並表示大家拍攝時發生爭執。Candy爆料指COLLAR會在團綜勾心鬥角及大打出手，Gao就表示有些人打架，也有部份成員雙親雙愛，芯駖表示今次是一個小型團綜，希望公司可以搞一個大型些。Ivy So更建議公司搞陸運會，讓所有組合參與並邀fans入場。

Marf再次重提集體經營餐廳煮番茄的要求，更大談概念，盼可以開一星期，各成員輪流做不同崗位。Day自言廚藝欠佳，所以不敢煮給其他人食。期間眾人大爆Candy的廚藝不錯，但一班隊友從未試過，只得家人受惠。