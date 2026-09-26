白韻琹染淺色頭髮後生十年 親吻謝偉俊中秋甜蜜放閃

現年82歲的白韻琹（白姐姐）近年深居簡出，屢傳她患有嚴重腦退化症，甚至有指她「完全不認得人、經常神情呆滯」，但去年白姐姐出席活動時，被問她會否忘記謝偉俊（Paul），白韻琹清晰說：「唔會！」她搞笑指老公會約其他女仔，表現精靈鬼馬。Paul就指白姐姐的短期記憶力較差，但長期記憶和舊歌歌詞依然記得清楚。日前Paul專程幫白姐姐打扮一番並一齊影靚相，並在社交平台分享一段兩公婆拍攝靚相的花絮短片。他在帖文中感性留言：「久未和大家相見，謹以剛拍攝花絮，向各位送上節日問候。祝大家月圓人圓，家和事興。中秋佳節愉快！」

從影片中可見，白姐姐染了一頭淺棕色短髮，整個人看上去年輕10年。白姐姐換上多套精心挑選的華麗服飾，期間見到Paul為白姐姐整理帽子、皮草外套，在拍攝時又會拖住手仔，Paul更會用手指篤下白姐姐的臉，白姐姐就輕輕親吻謝偉俊的面頰，二人笑得非常恩愛。

白姐姐與謝偉俊的姊弟戀震動全港，二人在1989年因電台合作結緣，隨後相戀並同居。二人年齡相差15載，他們的戀情公開時，飽受外界非議，但最後二人排除萬難並於1997年正式註冊結婚。不過，白姐姐於2013年在節目中大爆與謝偉俊20多年來一直「有名無實」，哭訴自己「無人錫、無人攬」，令這段感情一度亮紅燈。然而，隨住歲月流逝，二人仍是彼此生命中最堅實的依靠。