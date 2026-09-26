晚安莉莉麥花臣開騷 中秋節大唱《溏心風暴》主題曲

樂隊晚安莉莉一連兩晚假麥花臣場館舉行之專場演唱會《晚安莉莉 2026 LIVE: Wish You GoodNight Lillie!》，昨晚（25日）隆重開鑼。六位成員包括雙主音 Sinnie與阿雞（兼任低音結他手）、結他手Yam、鼓手小伍、鍵琴手水金以及結他手阿政全陣容登場。樂隊今次特別在舞台設計與歌單概念上花盡心思，劃分出六大主題章節，希望透過音樂讓觀眾暫時放下現實生活的重擔，安心進入專屬夢境。適逢中秋佳節，樂隊特別獻唱應節改編作品《中秋不許你注定一人》及《講不出聲》（《溏心風暴》的主題曲）送給全場觀眾，氣氛high爆！
演唱會由第一章「入夜」揭開序幕，主音Sinnie於台下觀眾席邊唱著原創作品《當我們不再說晚安》邊走上舞台與隊友匯合，突如其來的近距離演出瞬間點燃全場氣氛。緊接登場的是精心編排的 Medley，樂隊一口氣串燒演繹《我看見今晚的月色很美，你呢？》、《長相廝守》、《隔離》、《說謊者》、《你瞞我瞞》及《用背脊唱情歌》等13首膾炙人口的大熱作品，帶領觀眾由日間的忙碌無奈，隨著夜幕低垂逐漸沉澱情緒。
承接情緒，樂隊帶領觀眾進入第二章「入夢」。樂隊除了獻唱原創作品《當昨日凝視着我》外，亦重新演繹由Sinnie親自填上中文詞的澤野弘之名作《Avid》，以及王菀之的《水百合》。來到第三章「入境」，樂曲節奏逐漸升溫，樂隊接連演繹爆發力十足的《唯獨不可敗給名為「我」的你》、日語歌曲《QUEEN》及《小心地滑》，帶領全場樂迷正式踏入晚安莉莉建構的音樂境界，炒熱全場氣氛。
完成前三章後，樂隊正式向現場觀眾打招呼並祝賀中秋節快樂，由Sinnie與阿雞逐一介紹成員。緊接著由男子組「晚男子」成員驚喜接力。阿雞暫時卸下低音結他手身份，親自擔綱主音兼打鼓，與隊友送上《零時起哄》，還笑言今晚原地派台新晉男子組合新歌《視覺系天團》，令現場觀眾笑爆，更大叫encore。隨後的女子組，Sinnie坐於琴前彈奏，小伍則一人分飾多角同時操作鼓組、雨棍及搖鈴等樂器，深情演繹王菲的經典作品《約定》及《晚安晚安》。演繹過後，樂隊全員再度合體呈獻王菀之的《畫意》。
進入第五章「入光」，現場大螢幕播出男子組成員對樂隊未來發展的真摯想法，樂隊順勢合奏原創曲《如果花火可不消散》。在經歷過黑暗與沉思後，樂隊接連帶來《喜歡與愛感覺》、《Mosimosi》及同名主題曲《晚安莉莉》，將溫暖與希望注入每位聽眾心中。
演唱會壓軸第六章「Party Time」，配合場館地下的全企位設計，將現場氣氛推至最高峰。樂隊與 Dancer 勁歌熱舞演繹近期大熱人氣歌曲《旋轉木馬》外，還有《YES?NO！好唔好？話俾我知道！》及《三分甜》，成員們更再度走下舞台，在樂迷面前超近距離唱跳，充滿驚喜。最後樂隊即場教授新歌《晚安歌》的副歌部分，帶領全場大合唱兼首度現場演繹，而首場演唱會在全場觀眾合力築起的璀璨燈海之中圓滿落幕。