晚安莉莉麥花臣開騷 中秋節大唱《溏心風暴》主題曲

樂隊晚安莉莉一連兩晚假麥花臣場館舉行之專場演唱會《晚安莉莉 2026 LIVE: Wish You GoodNight Lillie!》，昨晚（25日）隆重開鑼。六位成員包括雙主音 Sinnie與阿雞（兼任低音結他手）、結他手Yam、鼓手小伍、鍵琴手水金以及結他手阿政全陣容登場。樂隊今次特別在舞台設計與歌單概念上花盡心思，劃分出六大主題章節，希望透過音樂讓觀眾暫時放下現實生活的重擔，安心進入專屬夢境。適逢中秋佳節，樂隊特別獻唱應節改編作品《中秋不許你注定一人》及《講不出聲》（《溏心風暴》的主題曲）送給全場觀眾，氣氛high爆！

演唱會由第一章「入夜」揭開序幕，主音Sinnie於台下觀眾席邊唱著原創作品《當我們不再說晚安》邊走上舞台與隊友匯合，突如其來的近距離演出瞬間點燃全場氣氛。緊接登場的是精心編排的 Medley，樂隊一口氣串燒演繹《我看見今晚的月色很美，你呢？》、《長相廝守》、《隔離》、《說謊者》、《你瞞我瞞》及《用背脊唱情歌》等13首膾炙人口的大熱作品，帶領觀眾由日間的忙碌無奈，隨著夜幕低垂逐漸沉澱情緒。

承接情緒，樂隊帶領觀眾進入第二章「入夢」。樂隊除了獻唱原創作品《當昨日凝視着我》外，亦重新演繹由Sinnie親自填上中文詞的澤野弘之名作《Avid》，以及王菀之的《水百合》。來到第三章「入境」，樂曲節奏逐漸升溫，樂隊接連演繹爆發力十足的《唯獨不可敗給名為「我」的你》、日語歌曲《QUEEN》及《小心地滑》，帶領全場樂迷正式踏入晚安莉莉建構的音樂境界，炒熱全場氣氛。