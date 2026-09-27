CY陳宗澤直認將做爸爸 未婚妻Shimica懷男胎 計劃BB做花仔見證婚禮

陳宗澤CY昨日(26日)與陳苡臻(Jessica)與現身香港機場出席謝茜嘉主持的直播節目，早前其女友黃宇希(Shimica)於社交平台分享一張BB超聲波照片，繼而秒速刪走，曾有傳媒查詢但CY未有正面回應。昨日再被問到是否榮升「人父」時，他就直認不諱，他解釋本想一起宣布喜訊，但事前沒有夾定，所以將照片刪走。

讓兒子感受完整家庭

問到與Shimica的婚事，CY就回應希望將來的小朋友能見證兩人的婚禮，他自言跟女友都並非在完整家庭成長，故希望小孩子能見證父母的婚禮，感受完整家庭的温暖。至於會否邀小孩子在婚禮上擔任花仔或花女？他直言BB是男仔，也想由兒子做花仔，但相信要待兒子學識走路才可以。

努力搵奶粉錢

快將成為準爸爸，CY直言心情緊張，近月瘋狂地搜集資料，為BB準備很多不同的用品。至於預產期，他就回應暫不透露，想留給未婚妻空間，以免她太緊張，但會聽醫生意見，多走動，散散心，兩人亦計劃作首歌送給BB。之前休息一年，他表示公司十分支持，但現在復出要積極搵奶粉錢，CY笑言歡迎各BB的產品或廣告贊助聯絡他，預計育養兒子成長相當吃力：「我想我同伴侶都可以去做。」