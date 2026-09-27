范卓賢新歌MV化身惡鬼被嫌笑容太和藹 自爆兒時連環爆粗「惡性循環」

范卓賢Jacky Fan推出今年第三首單曲《惡性循環》，再次操刀作曲，並首度踏足編曲領域，聯同 Teddy Fan 共同打造新歌，展示唱作人實力。有別於以往風格，今次注入了強烈的搖滾元素。Jacky表示搖滾音樂曾陪伴度過中學至大專無數個低潮與Emo時刻，一直希望以這種曲風陪伴樂迷。適逢他最愛的樂隊 My Chemical Romance（MCR）今年重返舞台開唱，因而促成了這首致敬之作。他預告年底將會再推出一首意義重大的年度總結歌曲，已完成 Demo，呼籲樂迷留意。

致敬青春精神支柱樂隊MCR

新歌由徐浩監製，再獲好友 JL 李冠傑填詞，Jacky Fan和Teddy Fan聯合編曲，他打趣道「范范聯手，范范掂！」。方面則撰寫，接著認真表示，「《惡性循環》的 Demo，其實比《淚光萬歲》更早誕生，最初甚至曾被考慮作為出道第一主打。」他更笑言最初自己編的第一版Demo風格偏向MCR，後來經過與 Teddy 一同調整，才琢磨出專屬於 FCY(范卓賢)風格的《惡性循環》。

被問到自己可有一些惡性循環的例子。Jacky大方分享一段童年搞笑回億，藉此說明每個人都會遇到惡性循環。他透露小時候剛學會講俗語，被父母嚴格要求改過，有天突然大雨，他衝口而出說了一句「PK」，下一秒意識到講錯說話，卻因為慌張而連說幾次「PK」，意外陷入連環講俗語的輪迴，成為他心中既幽默又印象深刻的「惡性循環」。