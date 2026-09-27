MC張天賦驚喜任演唱會嘉賓報恩陳潔靈：多謝當年拯救我

張天賦擔任《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》嘉賓。

《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics盛世經典演唱會2026》前晚(25日)中秋佳節舉行第三場，驚喜請來MC 張天賦驚喜擔任嘉賓。當晚陳潔靈在介紹張天賦出場時，毫不掩飾欣賞，公開盛讚張天賦擁有超強舞台魅力、穩定唱功與獨特個人風格，是香港樂壇極具潛力的新生代代表。兩代實力派歌手同台激撞火花，溫馨又爆笑。

幽默點名《記憶棉》 適逢中秋佳節，二人特意揀選經典歌曲《Talking to the Moon》演繹。陳潔靈向觀眾分享歌中意境：「呢首歌好適合今晚，中秋團圓、望月寄思。我有我紀念嘅人，你亦都有你心中掛念嘅人，每個人心中都有一份思念，正好吻合今晚嘅節日氣氛。」隨後，張天賦以細膩深情的演繹唱出滿滿心意，溫柔歌聲撫動全場人心。唱畢後，陳潔靈笑言自己翻看張天賦的海量歌單時，一度選擇困難，更幽默笑說：「睇住你嘅歌單咁多首，我仲諗緊，唔通要唱《記憶棉》咩？」引來全場一陣爆笑。最後陳潔靈精心挑選了張天賦的作品《September with You》同台合唱。她坦言，這首歌是情歌來的，她代表MC張天賦的粉絲，跟他一起合唱，甜蜜互動掀起全場尖叫。

銘記《造星II》恩情 張天賦憶述自己當年透過選秀節目《全民造星》出道，當時陳潔靈正是他的導師。他感性回憶：「當年我喺第一關、第一次登台比賽嘅時候，係陳潔靈老師當日選擇拯救咗我，冇按下淘汰鍵，先至令我可以繼續走呢條音樂路。」張天賦直言，自己一直銘記這份恩情，今日可以站在導師的演唱會舞台上唱歌，是一個非常難得、圓滿的機會，亦都趁今晚正式向陳潔靈表達最深、最真摯的感謝。二人更在台上緊緊擁抱，場面極盡溫馨感人。