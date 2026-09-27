荷媽朗誦年度翻hit 李司棋親自讀信：阿祖已經6日啦

每逢中秋佳節，TVB的《溏心風暴之家好月圓》都會掀起強烈的「煲劇熱潮」，由於劇中荷媽（李司棋飾）與 Jo 鮑（夏雨飾）的子女是以「家好月圓慶中秋」來命名，所以每年中秋都會收到他們頭像的「祝福圖」。就連TVB也會把一些精華片段重新上架，當中荷媽讀出殷紅（米雪飾）寫及Jo鮑的信件一段，更成為年度中秋朗誦大賽。

李司棋在社交平台上載影片，留言說：「追月嘅晚上，抓住中秋佳節嘅尾巴，我在此參加家好月圓朗誦大賽，多謝大家支持！」由於是荷媽親自參賽，影片火速有近3萬人讚好，數千人轉載。最搞笑的是李司棋用叉拮住個收音咪，令人一度以為她是叉住粒提子讀信。有不少網民亦期望夏雨、米雪可以參與，重新演繹這封信。

殷紅寫給Jo鮑信件全文：

阿祖，已經六日喇……你已經六日冇同我講過嘢……你為咗避開我甚至扮病唔返餅舖，我個心真係好痛，嗰種痛比較起阿強拋棄我嗰陣時更加痛，但係我知道唔應該怪你……由我寫信俾你，約你去獅子山公園見面嗰日開始，我就知道我哋條路好難行，會有好多眼淚…… 祖哥，我都好想好似荷姐咁迴避問題，但係原來我做唔到架，可能係因為我太深愛你……你堅強啲啦……唔可以再係咁拖落去架喇。拖落去個結果只有我哋所有人一齊痛苦！我向你保證，我會對待你啲仔女好似對待阿心女一樣…… 祖哥，我無求喇，我只求你好好哋照顧我心女。祝你一家幸福。