孔令政自編自導本地原創科幻動畫《無涯之約》AK江𤒹生重磅加盟聲演重要角色亞雷

孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》(Odium Zero)終於落實今年11月隆重獻映，並獲MIRROR成員江𤒹生(AK)強勢加盟《無涯之約》動畫IP宇宙，聲演重要角色亞雷。AK看過《無涯之約》預告已大讚「好靚」，開心接受邀請參與這部完全港產的動畫配音：「《無涯之約》畫風很美，完全是我自己喜愛的風格，加上知道是純香港團隊製作，所以好想參與，支持這件事，也覺得好榮幸。」
李佳芯任達華魏浚笙盧慧齊聲演
《無涯之約》是一部關於致命謊言與守護良知的未來科幻作品。動畫以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在五月身上。星級陣容為《無涯之約》獻聲演出：李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月；任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多；魏浚笙聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌；盧慧敏聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna。而最新加盟聲演陣容的則是歌手與演員江𤒹生(AK)，演繹最後才現身的重要角色亞雷。
外表霸氣 內心溫柔
AK又親自分析自己的角色：「亞雷外型漂亮有型，而且能量很高，非常好打！但其實人物性格複雜：外在強大、沉鬱而霸氣十足；內心卻有一種溫柔。」堪稱為整個《無涯之約》動畫IP宇宙內最強大的角色，亞雷是由反派飛奧多院長混合基因製造出來、獨一無二的「合成完全體」，擁有摧毀一切的「戰神級」力量：可以徒手撕開骨灰怪物，甚至將它們的殘骸造成兵器。要表現出角色的憤怒情緒，同時要演繹內心戲，這種反差，正是AK為亞雷配音的一項挑戰。AK坦言比起拍戲、拍劇可以用表情動作交代，配音工作需要動用更多幻想空間。除了講對白，角色的一些動作或反應，都要配合不同程度的呼吸聲或叫喊聲來表達。
喜愛動漫世界美好
AK自言喜愛動漫，正因動畫常常用天真單純的劇情去講正面的道理與訊息：「動畫世界很美好，多數會是大團圓結局。我內心有同樣的價值觀：深信有付出就有成果，每個人都是自己的動漫主角，努力奮鬥，逐步成長，達成夢想。所以我一直好嚮往動漫世界。而《無涯之約》也是用貼近大家的故事去講一些意義和道理，令我也很喜歡。」AK更認為《無涯之約》是他心目中的「王道漫畫」，即集齊「努力、友情、勝利」等正面元素，也正是他喜歡的類型。
由孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作的最新香港原創科幻動畫《無涯之約》，亦將參與CON-CON Hong Kong 全新企劃「CON-CON THE MIX」，於銅鑼灣希慎廣場5樓首次設立《無涯之約》Pop-up期間限定店，展示動畫IP多元衍生的無限可能。
《無涯之約》故事大綱：
十四日前，燃燒著灰白尾焰的彗星劃破天際，引發「灰降」——人類遭黑色孢子「灰體」感染，異變為恐怖掠食怪物「骨灰」。官方全面封鎖消息，謊言迅速蔓延。網紅少女五月（李佳芯 聲演）孤身潛入中央醫院，帶著飛行機械人咘咘直擊災區核心。在停屍間內，一群倖存者彼此猜疑對峙，有人為生存而撒謊，竟瞬間失控成血腥殺戮。混亂中，五月救走小女孩Anna（盧慧敏 聲演），卻又再陷入重重圍殺。關鍵時刻，災難應變部隊指揮官閻歌（魏浚笙 聲演）現身，俐落地擊殺「骨灰」，卻只執行一個命令——帶走五月。與此同時，院長飛奧多（任達華 聲演）原來在醫院的控制中心一直監視著五月，暗中操縱全局。他更研製出專為毀滅五月的終極戰神—亞雷（江爗生 聲演）！承諾過要守護Anna的五月，能否戰勝謊言、保存良知與真相？