孔令政自編自導本地原創科幻動畫《無涯之約》AK江𤒹生重磅加盟聲演重要角色阿雷

孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》(Odium Zero)終於落實今年11月隆重獻映，並獲MIRROR成員江𤒹生(AK)強勢加盟《無涯之約》動畫IP宇宙，聲演重要角色阿雷。AK看過《無涯之約》預告已大讚「好靚」，開心接受邀請參與這部完全港產的動畫配音：「《無涯之約》畫風很美，完全是我自己喜愛的風格，加上知道是純香港團隊製作，所以好想參與，支持這件事，也覺得好榮幸。」

李佳芯任達華魏浚笙盧慧齊聲演 《無涯之約》是一部關於致命謊言與守護良知的未來科幻作品。動畫以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在五月身上。星級陣容為《無涯之約》獻聲演出：李佳芯聲演勇闖重災區查找真相的少女五月；任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多；魏浚笙聲演手身不凡的災難應變部隊指揮官閻歌；盧慧敏聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna。而最新加盟聲演陣容的則是歌手與演員江𤒹生(AK)，演繹最後才現身的重要角色阿雷。

外表霸氣 內心溫柔 AK又親自分析自己的角色：「阿雷外型漂亮有型，而且能量很高，非常好打！但其實人物性格複雜：外在強大、沉鬱而霸氣十足；內心卻有一種溫柔。」堪稱為整個《無涯之約》動畫IP宇宙內最強大的角色，阿雷是由反派飛奧多院長混合基因製造出來、獨一無二的「合成完全體」，擁有摧毀一切的「戰神級」力量：可以徒手撕開骨灰怪物，甚至將它們的殘骸造成兵器。要表現出角色的憤怒情緒，同時要演繹內心戲，這種反差，正是AK為阿雷配音的一項挑戰。AK坦言比起拍戲、拍劇可以用表情動作交代，配音工作需要動用更多幻想空間。除了講對白，角色的一些動作或反應，都要配合不同程度的呼吸聲或叫喊聲來表達。

喜愛動漫世界美好 AK自言喜愛動漫，正因動畫常常用天真單純的劇情去講正面的道理與訊息：「動畫世界很美好，多數會是大團圓結局。我內心有同樣的價值觀：深信有付出就有成果，每個人都是自己的動漫主角，努力奮鬥，逐步成長，達成夢想。所以我一直好嚮往動漫世界。而《無涯之約》也是用貼近大家的故事去講一些意義和道理，令我也很喜歡。」AK更認為《無涯之約》是他心目中的「王道漫畫」，即集齊「努力、友情、勝利」等正面元素，也正是他喜歡的類型。