鍾嘉欣揭溫哥華家中「親自接生」 大女見證血淋淋細佬出世

TVB 綜藝旅遊節目《藍朋友·旅朋友》由王祖藍主持，壓軸的《藍朋友·旅朋友 溫哥華篇》，祖藍將會攜手太太李亞男接連拜會居於當地的好友們，明晚（28 日）為《溫哥華篇》打頭陣的，將是與祖藍相識超過廿載的鍾嘉欣（Linda）。

自 2021 年演出《星空下的仁醫》，便鮮有亮相 TVB 的 Linda，在《藍朋友‧旅朋友 溫哥華篇》中將敞開心扉，大方分享一些從未公開講過的秘密，內容保證珍貴。嫁了醫生老公、身為三孩之母的 Linda，驚爆當年生 B 是在溫哥華家中，更透露女兒都有見證兒子出生過程：「我自己接（生）架」、「因為喺屋企吖嘛，你咪接住佢咯」、「我個女都有睇住我個仔出世，我係咪奇奇怪怪呢？我覺得好 Natural，我覺得佢睇住細佬出世，係一種 experience of life，Life is life，佢係血淋淋，But it’s beautiful。」Linda 說時的平淡，與祖藍的震驚樣相映成趣。

被祖藍封為「超級媽咪」、可以一隻手煮飯、一隻手氹 B 瞓覺的 Linda，又指經歷生 B 陣痛對她來說十分重要，因為可以讓她深切體會到自己媽咪的偉大；提到鍾媽媽，Linda 更感觸大爆發，數度哽咽兼滴淚，相當感性：「我想經歷呢個痛，你知唔知我經歷個痛時經歷緊啲乜？（淚水隨即湧上）嘩！感動添…我可以經歷我媽媽生我三兄弟姊妹嘅過程同感受（持續哽咽），對我嚟講好緊要，我成日都好想同我媽媽好 Close，我知道佢好辛苦，好努力，去成為好好嘅媽媽，所以我好愛錫佢…生 BB 嘅過程我係諗住我阿媽，所以我好有力量。」正正因為生命影響生命，同樣以愛灌溉下一代的 Linda，亦令女兒喜歡上媽媽這個身份：「我大女（註：現年 10 歲）依家同我講，佢話佢想生小朋友，佢話:『我想生三個呀，媽咪，好似你一樣呀。但你可唔可以幫我湊？』」

重視「愛」與「連結」的 Linda，自然亦是「戀愛腦」，當年她認識了老公 Jeremy 後，向閨密李亞男劈頭第一句是：「我搵到我嗰個人喇，我好鍾意佢，由頭到腳都鍾意！」祖藍更爆料指，向來視演藝事業為生命的 Linda 後，遇上 Jeremy 後，出現了 180 度轉變，祖藍：「我記得我係同佢傾工作，佢話『我唔使架喇，事業依家唔重要，我以後最緊要係家庭』。」Linda 聽畢即補充指入 TVB 拍劇，曾對她來說是遙不可及的夢：「我以前係睇 TVB 電視劇大架嘛，我見到佘詩曼、朱茵、蔡少芬、周海媚、陳松伶，我已經發夢好想喺呢個電視（出現）。」 除了大方分享內心最真實想法、以及對愛情及家庭的看法，Linda 還與李亞男在海邊高歌當年自己的作曲作品《有一天》，配以製作組加插的三人成長照片，煞是感動，Linda 唱畢後還不忘幽默自嘲「想當年」：「諗番起我哋大家仲係好瘦、好幼，同埋好白淨」、「依家無論如何都有種老味，少少嘅味喺度。」