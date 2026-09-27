鍾培生回應龍豐卡牌減價戰 不會被擊倒：邊個輸就係冇支持我哋嘅人

鍾培生今日到尖沙咀出席《培生擂台：無敵盃》記者會，宣布今年參賽的重點拳手，最矚目莫過於請到有「神奇小子」外號的曹星如上陣，他將會迎戰澳門拳王蔣立昌。與此同時，對於近日龍豐藥房以「價錢更便宜、訂貨後取貨更快」為賣點出售寶可夢（Pokémon）30周年紀念卡盒（M6A），狙擊鍾培生旗下的卡牌中心HKTCG，他亦大方回應。

強調持貨量是市場最多 鍾培生對於今次被狙擊，他強調大家的定位不同，但承認客戶的投訴率有些微提升。他說：「我哋消費者嘅投訴率由零點幾個percent，今次係去到未夠兩個percent嘅人投訴我哋，當然都好多謝嗰98%嘅客戶，我哋一向都好重視客戶，所以都希望盡量滿足返每一個人，將個投訴率降落去。」 對於投訴的內容是否涉及出貨速度和銷售定價，他說：「我哋個價格係有調整過，出邊有啲人平過我哋，但係其實我哋嘅價格都係比其他人優惠，有好多本身唔係我哋客戶嘅人都嚟買呢樣嘢，發現唔係最平，就會好嬲！就好似我老婆送咗兩部iPhone俾我，我都喺同Apple去訂，仲要係第一日去訂，佢都話我要10月底先至有貨，但係依家先達好快就有有貨，但係個量唔會多，可能係三百盒、甚至乎係兩千幾盒，但係我哋嘅貨係用萬去計！」

至於是否暗示龍豐的貨量少，所以才能提早出貨，他說：「No No，唔討論任何其他公司，我哋呢個貨品由講嘅時候已經講咗係10月出，我哋冇應承過係9月出，我哋就會10月內出！」

著重開卡體驗 鍾培生又用可樂作比喻，人人都可以入貨，但有很多貨只是他的卡舖才有，甚至有些卡的發佈會也是在他卡舖舉行，而其他地方是未必做到。他說：「由於Pokémon 30週年係一個好大量嘅貨品，所以百花齊放咁樣去攞呢一件貨，我哋嘅貨量係所有人嘅倍數！最緊要係要滿足而家買咗嘅人嘅貨，出返俾佢哋，開心開卡嘅體驗！」他說：「而家我哋最緊要係滿足咗我哋有嘅客，我依家而家出俾你係冇問題，但係我哋要成個Experience，再加上個產品係寫到明係10月，所以就會係10月先至出貨。」

有好多人為鬧而鬧 他續說：「其實一開始睇到好多負面嘅新聞，有心搞嘅人係達到佢嘅宣傳目的。講真，多謝大家關注咗我咁多年，有鍾培生嘅名，無論好定唔好都會俾人無限放大，有好多人利用呢件事炒作好多新聞，有佢哋嘅目的同埋成功，無論係炒股票啊、或者卡收益，你話好多人投訴，其實都係唔夠兩個percent，其實好多人上網係咁鬧，我哋有DM問返佢有冇買卡，但係其實佢哋都係為鬧而鬧都冇買卡。見到嗰啲咩HKTCGscam、fxxkyouderek呀、嗰啲咁樣嘅名，淨係講我哋，其實係代表我哋做得好好！」