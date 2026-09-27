許冠文已向妻兒交代身後事 捐器官助人：自己冇用仲要全屍?

談到不少人因希望「保留全屍」而抗拒器官捐贈，許冠文態度相當直接。他認為，人到真正需要別人照顧時，才會明白自己並非萬能，亦應該在有能力時幫助別人：「譬如捐贈你嘅器官，你可以嘅話就捐俾人哋，自己都冇用嗰時，你都自己要霸住，仲要全屍。有咩需要全屍呢？」

鄺美雲罕談兒時照顧病母

在節目中另一位嘉賓鄺美雲憶述10歲時，母親患上血癌及乳癌，她已要學懂照顧媽媽。有一次媽媽突然嘔吐，弄得她全身都是，她仍先安慰媽媽、替她清理，最後才處理自己。這段童年經歷令她深深明白，照顧病人除了生活上的照料，家人的態度和陪伴同樣重要。

「面孔移植」大開眼界

「海豚音王子」王鄭浚仁（Rax）獲委任為「器官捐贈宣傳大使」。曾因病一度無法正常說話及唱歌的他，今次參與《移植新突破》「面孔移植」一集，接觸這項較少人認識的移植技術，坦言大開眼界。他希望藉宣傳大使身份，讓更多人認識及關注器官捐贈。