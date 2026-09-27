培生擂台｜鍾培生邀曹星如出戰 爆羅四海不忿輸俾Black Joe

鍾培生今日到尖沙咀出席《培生擂台：無敵盃2026》記者會，宣布今年參賽的重點拳手，最矚目莫過於請到有「神奇小子」外號的曹星如上陣，他將會迎戰澳門拳王蔣立昌。除此以外，也會再邀曹B、羅四海上陣跟其他拳手對疊。由於曹星如職業拳擊錄得24勝1和戰績，而蔣立昌就累積12勝1和，二人均是不敗拳王，因此今次對疊將會影響二人的排名，因此鍾培生直言今次拳賽將會按正常賽事規格進行。

今次亦是曹星如相隔近10年再次在港打比賽，鍾培生說：「超期待！相信好多拳迷都期待！今場係腰帶賽，有IBF國際拳擊聯合會頒嘅腰帶，係會影響佢哋嘅世界排名！其實今次都傾咗好耐，兩位拳手當然想打。立昌因為有一、兩年冇打，佢要再挑戰返世界排名先至可以挑戰呢條腰帶。舊年培生擂台都有call out過，中間傾咗好耐，同腰帶嗰邊都周旋咗好耐，終於有一場咁精彩嘅拳賽俾到廣東話嘅觀眾！」

談到是否因為贊助曹星如到海外出賽，所以換到今次出戰，鍾培生說：「星如一開始對我哋唔係好信任，我哋一開始搞嘅時候好多嘢都係學習中，我哋係用咗好多年嘅時間俾星如睇，我哋嘅團隊、拳手都係好專業，其後佢經理人都俾我哋support星如。佢上年都有嚟睇我哋，加上立昌有call out星如，就信任我哋促成呢次賽事！ 香港觀眾嘅熱情、傳媒朋友嘅幫助，同埋拳手嗰種熱血，我哋團隊嘅專業都成功打動到佢。

對於羅四海今次再戰拳賽，鍾培生爆四海不忿去年輸給Black Joe，「佢話唔會再輸第二次，佢話今次會操，佢係承認上年嘅失敗。我舊年睇到好嬲，我都話佢唔尊重嗰場賽事，你點會會贏到！佢上年打完之後，四海留喺更衣室3個鐘，佢好唔開心，自己一個人喺度反省，我相信失敗唔係終點，四海係一個有能力嘅男人，相信佢會企得返起身！所以培生擂台會提供返呢個地方俾佢去爭取返！」

羅四海輸俾Black Joe要嗌爸。