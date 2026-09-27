女神配對計劃2︱郭珮文 何沛珈現身東港城 新賽制驚變五角混戰 現場即興公主抱兼壁咚

由林盛斌(Bob)主持的TVB話題戀愛真人騷《女神配對計劃 2》開播短短三集，便引爆網民熱話。今日節目中5位人氣女神俞可程、陳若思、何沛珈、阮嘉敏與郭珮文，聯同一眾蒙面「求愛勇者」空降將軍澳東港城，為今晚播出的最新一集盛大造勢。現場由《魔音女團》衍生的女團MYNT，率先以甜美歌聲獻唱插曲《純粹好感》，為這場充滿浪漫的求愛活動揭開序幕。

5位女神在全場觀眾歡呼聲中優雅登場，身旁的「求愛勇者」們則手持主持人Bob的搞笑面具保持神祕感。為了贏得女神芳心，現場進行殘酷的「心動錄音」考驗。當求愛勇者的深情表白在商場廣播響起，被點中名字的幸運兒隨即除下面具，與心儀女神展開零距離的「大尺度」親密互動。陳若思與林子朗即場上演心跳加速的「韓式壁咚」；何沛珈則被吳俊峰即興「公主抱」兼做深蹲，引來全場粉絲瘋狂尖叫。就連向來高冷的郭珮文，與勇者餵食餅乾條、甚至鼻貼鼻接觸時，都忍不住雙頰泛紅，現場曖昧指數瞬間飆升，觀眾頻頻尖叫。