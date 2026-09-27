女神配對計劃2｜何沛珈被「公主抱」冧爆 回應《東張》「綠茶婊」指控：若態度差早被踢走(有片)

《女神配對計劃2》今晚將播出第4集，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）下午現身將軍澳，聯同13位求愛勇者（兩位缺席），分組玩遊戲為節目造勢。眾人以林盛斌面具遮面，現場播放各人以林盛斌聲線錄製的情話，由女神揀選最心動的一段，獲選幸運兒更可與女神大玩甜蜜互動遊戲。何沛珈選中吳俊峰(Mark)，被對方公主抱，引來全場尖叫。早表明心儀Roxanne的「A0」大學講師吳福明(Tony)酸溜溜。

A0講師求愛問AI Roxanne與Tony受訪，Roxanne直言喜歡幽默感的男生，「我鍾意一來一回，鍾意整蠱人，起碼要接得住我啲好Kam嘅笑話，我覺得呢個都係情趣。」Tony自言是性格內向的I人，尤其在人多的場合，故要加把勁改善。不過被要求即場向女神表達時，他就一度言塞，問到如何取悅女神芳心，他就表示會親手製作小禮物。問到如何撼贏14位對手，他直言，「有啲難度，我要學下佢哋點追女仔，我係真A0，未拍過拖無乜經驗，問AI攞料。」問到可有心水求愛勇者時，Roxanne就劇透，「有位勇者好細心，觀察到我唔開心嘅情緒，因為我通常會扮無嘢，但佢觀察到，呢樣會加分。」她表示始終要繼續了解彼此生活習慣，對未來的計劃等。

《東張》太歡迎或遭抹黑 對於近日有自稱TVB幕後員工在Threads爆料，指控何沛珈是「超級綠茶婊」，不願做街坊、推Job、見到高層會耍冧，嘲笑其他女主持外表、不願跟攝影師合作等，Roxanne大方回應，她表示透過《東張西望》的幕後人員獲悉此事，「佢哋問我得罪邊個，我哋都覺得唔係自己做人，同埋都好關心我，咁就已經夠。我諗個節目太hit。」她表示其他主持都相繼被爆黑材料，估計是節目太受歡迎被抺黑，「不實嘅事情，唔再多回應。其實我已經喺《東張》第6年，如果係態度差，一早就踢咗你走，我哋未來都會繼續，《東張》對我嚟講，唔止係工作，仲係一個家嚟，我入行已經喺《東張》，我白紙一張、乜都唔識時，係佢哋栽培我，所以好多謝《東張》。」