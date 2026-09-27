女神配對計劃2｜李爾晨否認交友App私生活混亂 郭珮文與Ice甜密咬餅乾復合有機？(有片)

《女神配對計劃2》今晚將播出第4集，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）下午現身將軍澳，聯同13位求愛勇者（兩位缺席），分組玩遊戲為節目造勢。眾人以林盛斌面具遮面，現場播放各人以林盛斌聲線錄製的情話，獲揀選的幸運兒，可與女神大玩甜蜜互動遊戲。

其中Juliana與越洋追到香港的前度男友俞鋆瑞（Ice），面對面近距離咬餅乾條，幾乎咀嘴，畫面非常sweet，同樣心儀女方的李爾晨（Kyle）大感不是味兒。3人受訪，Julianna與Ice直言緊張又害羞，Kyle嘆氣道：「睇到好傷心。」問到為何選中Ice，Julianna搞笑表示：「純粹覺得好搞笑，想聽佢講乜！」Ice自言已盡力，但廣東話太難學，問到信心如何，他望向Kyle，「一定有點信心，但他也真的蠻帥！」Kyle坦言，看著Ice在節目中剖白，不禁眼濕濕，希望Ice手下留情。曾與Julianna合作，Kyle認為是優勢，「因為有啲距離感，好多時感情因了解而分開，未了解而喺埋一齊，可能俾Julianna新鮮感。」

Julianna自言難以抉擇，與Kyle仍在了解中，大讚對方有幽默感，至於去年分手的舊愛Ice，則仍有未解決的問題，「都係long D嘅問題，或許係人生規劃嘅問題。」Ice就當面承諾會慢慢處理彼此問題，更願意留在香港發展，「如果她也OK，我們可邁向下個階段。」不過Julianna坦言，彼此生活圈子不同，仍需詳細計劃如何協調，「如果要佢放低所有留喺香港，都有啲自私。」

Julianna曾在早前的記者會開出擇偶條件，月入必須達到6位數字(逾10萬月薪)，Ice聞言即面露尷尬表情，笑言會慢慢達到。另一邊廂的Kyle就語氣肯定，「達到嘅，但愛情不可以收入去衡量，仲有性格、興趣，所以都要繼續努力。其實滿足情緒價值都好緊要，作為男士都會盡量滿足女士需要。」Julianna認真澄清，「最緊要係兩個人通到電，一齊開心，互相扶持成長。其實我講個數字都係一啲現實考量，較著緊組織家庭和生孩子，但最緊要都係兩個人夾唔夾，其他都可以繼續努力去達成。」兩位男士被要求即場battle，Ice就向Kyle豪言：「你有的東西，我做得更好！」Kyle一時難以應對，深思後才回應：「喺愛情嘅世界，好唔係大晒，最緊要情投意合！」