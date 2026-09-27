女神配對計劃2｜方智弘自問欠經濟能力3年冇拍拖 俞可程爆料：家姐話要喺屋企見到佢(有片)

《女神配對計劃2》今日於將軍澳舉行記者會，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），聯同14位求愛勇者（劉梓堅和陳萬龍缺席）齊齊現身。。其中俞可程與方智弘Oscar玩遊戲時，低頭自轉後用手搭著女方的香肩，一臉害羞。兩人受訪齊聲表示，首次出席《女神2》公開活動，面對群眾心情緊張。Oscar憑節目人氣急升，更被網民指入行多年都不及在節目亮相10秒，他坦言，「確實followers係上升咗唔少，關注度比以前大。」問到是否終於「捱出頭來」，他就謙說，「未算，但開心係在云云勇者中，有好靚仔、有錢，但都有我嘅曝光位置，已經好開心。」

對於因「洗冷氣」備受網民關注，被問到是否優勢時，Oscar認為「可能係追夢心態，貼地做番生活要做嘅嘢，女神可能會加分。」他自言已有3年沒拍拖，解說：「因為經濟能力不足，有自己嘅嘢想做，又未遇到適合嘅人，我要好了解一個人，先會考慮發展。」問到Kanis的吸引之處，Oscar就大讚對方笑容真誠。問到Kanis身材驕人，可會對擇偶加鈼，Kanis一臉尷尬，Oscar亦笑言不知怎回應，「未睇到呢方面，睇咗笑容性格先。」Kanis就指另外4位女神亦身材可觀，若單憑身材擇偶，未免太膚淺。

Oscar即場表白好尷尬

對於網民熱捧兩人非常相襯，Oscar自言優勝之處在於幽默，俞可程指兩人共通點是對唱歌跳舞的熱情，她續指，「佢善良、真誠同努力，係非常吸引我，做藝人仲要謙虛，佢而家咁多關注，仲覺得要有好多進步。」至於有何貼士給男方，Kanis直言，「要表達多啲愛意，有時會囉囉攣，佢有幾鍾意我。」Oscar被要求即場表達好感，他就一臉靦腆，「我好想認識，希望之後有多啲相處時間，了解大家係咩嘢人。」

節目中，Kanis本來選廖倬竩(Iva)做閨密，但後來改為親家姐擔任，她解釋Iva確是圈中閨密，但節目組想邀請親人擔任，才換成胞姊，「家姐識咗我28年，我有心事都會同佢傾。」問到家姐對Oscar的印象，Kanis就爆料，「家姐幾鍾意佢，佢話要喺屋企見到佢，一出嚟就見埋家長！」