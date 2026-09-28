Frankie陳瑞輝中秋與女友拍拖賞月 MIRROR新團歌MV大打出手但非互毆

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)昨日(27日)出席《MOOV 20 Music Station》，獻唱《皮思苦》、《是日戀愛》、《生還者》，其間現場數百名「皮寶寶」和唱，場面熱鬧。Frankie受訪透露，中秋佳節與家人慶祝，談到被傳媒拍到與女友Christy拍拖行街，他亦大方回應兩人曾往啟德附近賞月。

對於報道指女友以電話追查他的行蹤，Frankie就表示有看過報道，「睇完笑吓算。」作為成熟男友，日常都有匯報行蹤，至於女友可有其手機密碼，Frankie就表示私人事，不欲回應太多，只謂雙方感情穩定，至於可會繼邱士縉(Stanley)後，與女友拉埋天窗，他就以私事為由，不作回應。

MIRROR的全新團歌《Fight Club》今日(28日)中午上架，Frankie雖表示留待今午的新歌發有會兼演唱會記招，才公布詳情，但就稍作劇透，12子會在MV中大打出手，動作場面跟《12怪盜》有得揮，但補充指並非兄弟相殘。他又透露近日忙於拍新團綜，預告明年都會繼續推出個人單曲。