女神配對計劃2｜阮嘉敏與內地短劇男主角吳旭東「磨鼻」感缺氧 獲越洋求愛大讚暖男(有片)

《女神配對計劃2》昨日於將軍澳舉行記者會，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），聯同14位求愛勇者（劉梓堅和陳萬龍缺席）齊齊現身。其中阮嘉敏與越洋求愛的短劇演員吳旭東，在眾目睽睽下零距離「磨鼻」，超級Sweet。兩人在活動後受訪，吳旭東在現場「派餅」，令Mandy又冧又尷尬，笑問對方知不知派餅的意思，「因為我鍾意食蝴蝶酥，成日都買俾我食，話我成日唔食嘢，驚我胃痛，細細包可以放手袋，但唔知佢派埋俾大家。」

阮嘉敏去年12月在西安拍短劇認識吳旭東，兩人互有好感，但考慮到分隔兩地，不敢想太多，料不到對方會追到來香港求愛，令女神大為感動。談到在台上鼻，Mandy笑言近到看到對方鼻上黑頭，坦言在台上面紅熱赤，有點缺氧的感覺；能與心目中的女神磨鼻，吳旭東自言緊張到手在抖震，Mandy形容是最近距離的接觸，「以前拍拖同男友都無磨鼻，頭先好似玩新娘新郎的遊戲。」兩人表示，拍短劇沒有吻戲，只是Mandy輕吻旭東的臉。Mandy坦言回看吳旭東求愛的一集，仍感動對眼濕濕，「佢講過嚟香港搵我，每次見面都會送公仔俾我，連屋企都無地方放，但真係幾浪漫。」她大讚對方是暖男，相信任何女生都會感開心。