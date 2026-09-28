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娛樂
出版：2026-Sep-28 13:00
更新：2026-Sep-28 13:00

女神配對計劃2｜吳兆麟大讚陳若思係慳家好女仔 直認演員真身難調節(有片)

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《女神配對計劃2》昨日於將軍澳舉行記者會，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），聯同14位求愛勇者（劉梓堅和陳萬龍缺席）齊齊現身。其中陳若思與街頭健身教練林子朗在台上「壁咚」，林子朗更即場示範倒立顯示實力，令到心儀Amber的吳兆麟醋意大發。Amber和吳兆麟(Alan)雖然都是演員，但在眾目睽睽下宣傳戀愛真人騷，異口同聲表示緊張。

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讚女神性格有趣

《愛‧回家之三代同糖》的吳兆麟沒有女神選中玩互動遊戲，大感失望，他自言事前落足心機為陳若思作詩，不過Amber就嫌詩句太短欠誠意。問到Amber的吸引之處，吳兆麟在女神面前略顯難為情，「佢好慳家，上次我同佢拍完節目返屋企，諗住Call車，點知佢話搭港鐵，我好suprise，因為搭地鐵要成個鐘，但我哋嗰晚真係坐地鐵。同埋佢性格好有趣，著衫有taste。」Amber直言透過《女神2》互相加深認識。

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被嫌粗心大意

談到如何能打動女神，陳若思認為真誠都重要，「例如察覺到我嘅需要，好了解我，就會好感動。(Alan合格嗎？)佢繼續都係粗心大意，細心方面七十幾分啦。」吳兆麟直認丟三忘四，經常漏低物件，不過強調會以真誠打動Amber，他劇透，「喺節目裡面有炒車、成功、呷醋嘅時候。」首次拍真人騷，他自言不合格，其中一集受重大打支，最難是調節演員或吳兆麟身份，「因為唔同演戲、做主持或綜藝，好難調節工作或真誠mode。」

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