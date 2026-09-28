女神配對計劃2｜吳兆麟大讚陳若思係慳家好女仔 直認演員真身難調節(有片)

《女神配對計劃2》昨日於將軍澳舉行記者會，5位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana），聯同14位求愛勇者（劉梓堅和陳萬龍缺席）齊齊現身。其中陳若思與街頭健身教練林子朗在台上「壁咚」，林子朗更即場示範倒立顯示實力，令到心儀Amber的吳兆麟醋意大發。Amber和吳兆麟(Alan)雖然都是演員，但在眾目睽睽下宣傳戀愛真人騷，異口同聲表示緊張。

讚女神性格有趣 《愛‧回家之三代同糖》的吳兆麟沒有女神選中玩互動遊戲，大感失望，他自言事前落足心機為陳若思作詩，不過Amber就嫌詩句太短欠誠意。問到Amber的吸引之處，吳兆麟在女神面前略顯難為情，「佢好慳家，上次我同佢拍完節目返屋企，諗住Call車，點知佢話搭港鐵，我好suprise，因為搭地鐵要成個鐘，但我哋嗰晚真係坐地鐵。同埋佢性格好有趣，著衫有taste。」Amber直言透過《女神2》互相加深認識。