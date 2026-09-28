張致恒中秋登台「試水溫」預告舉行小型音樂會 雯雯與網民駁火：你都幾可憐

張致恒日前獲邀到朗屏邨擔任中秋晚會嘉賓，他在社交網上載當晚照片，並寫道：「多謝朗屏邨嘅邀請， 我真係好多年冇喺香港唱歌， 見到好多公公婆婆全部都好醒神 ，啲小朋友仲一齊上台跳舞雖然冇影到， 祝大家中秋節快樂人月兩團圓！」見到網民反應不錯，有人追問他下一場演出，張致恒即透露：「留意我社交網，嚟緊會有小型音樂會。」可見他正逐步「試水溫」，為回歸舞台鋪路。

與網民隔空駁火

另一邊廂，雯雯亦在帖文下的留言區與網民連番駁火。有網民表示：「佢老婆見佢咁上進又會走出黎要生要死。」雯雯即回：「係呀！」其後再有人追擊：「一係就問佢憑乜再嚮演藝圈搵飯吃囉，憑乜？生左四個，老婆又無做野囉。正倒米壽星。」雯雯不甘示弱反擊：「咁不如你試下嚟做我個位呀，體驗下點解我會講呢啲說話。」一輪你來我往後，雯雯再對該網民說：「其實你呢種都幾可憐，要靠人地嘅唔開心令自己開心。我都希望我既一切 post 可以繼續令你開心。不過如果將來因為你既行為而令有人睇唔開而自殺，我希望你可以諗下自己其實做既一切係為左d乜。祝你身體健康。」對話中火藥味十足。