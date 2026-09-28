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娛樂
出版：2026-Sep-28 16:00
更新：2026-Sep-28 16:00

張國榮70誕辰｜塵封逾廿載國語遺作《愛情小孩》重現人前 昔日音樂夥伴梁榮駿跨國重製

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《愛情小孩》3吋CD cover (1)

為紀念張國榮70歲冥壽，推出《愛情小孩》3吋CD。

張國榮哥哥今年9月70歲冥壽，為紀念這個別具意義的時刻，當年與哥哥合作無間的《側面》大碟音樂監製梁榮駿(Alvin)，親自操刀，重製哥哥於逾20年前錄唱、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，歌曲原為哥哥經典作品《春夏秋冬》的國語版本，以最高規格的音樂製作，讓哥哥珍貴動人的原聲再次重現人前。

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以小孩為喻 流露脆弱與渴望

《愛情小孩》歌詞以小孩為喻，細膩刻畫人在感情中的純真、脆弱與不安，流露出對愛與陪伴的渴望，情感極具感染力。梁榮駿透露，當年未有推出的主因是原版編曲未達理想標準。直到近年以全新角度審視，再次被歌聲打動，決定趁哥哥70冥壽這個特殊時刻，讓這首遺珠之作問世。Alvin感嘆表示，與哥哥結緣於專輯《Virgin Snow》，其後獲邀監製《側面》大碟，展開長遠合作的關係，成為其音樂生涯的重要轉捩點。他希望透過今次全新製作，讓廣大樂迷在哥哥70冥壽之際，再次感受到他永恆不滅的藝術生命力。

張國榮 Everyday HKDA Design 98 show Packaging Judges Award Communication Art Annual Exhibition 99 Packaging Award of Excellence 張國榮 Printemps HKDA Design 98 show Packaging Excellent、Farewell to My Concubine Art Exhibition The 6th China Macau Biennial Design Poster (Commercial) Excellent Farewell to My Concubine Art Exhibition The 6th China Macau Biennial Design Poster(Commercial) Excellent

布拉格管弦樂團伴奏

為給予哥哥聲音及作品最好的待遇，製作團隊特別遠赴歐洲及澳洲，邀請捷克布拉格管弦樂團以全真樂器伴奏、意大利大師級音樂人負責編曲，並於澳洲完成混音。Alvin表示：「製作過程充滿心思，透過管弦樂團伴隨哥哥歌聲的情感起伏同步演奏，彷彿 Leslie 站在現場舞台上，與整個樂團即時呼應。」這次發行特別收錄兩個版本，除了Leslie原唱的《愛情小孩》外，亦收錄由香港大師級鋼琴家 Ted Lo 傾情演繹的純鋼琴演奏版《春夏秋冬 Rhythm of Life》，以優美琴音延續歌曲的生命力。

經典菲林照片作封面

封面採用了哥哥生前親自挑選，並認可的經典菲林照片，延續哥哥當年的美學脈絡，展現出他獨有的華麗與神秘氣質；海報及裝幀設計則由曾為哥哥設計唱片，並屢獲殊榮的御用設計師 Kenneth To 操刀，為樂迷帶來極具收藏價值的視覺享受。將於10月2日推出日本生產的新歌同名三吋CD，10月中旬推岀十二吋圖案膠唱片。

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