張國榮70誕辰｜塵封逾廿載國語遺作《愛情小孩》重現人前 昔日音樂夥伴梁榮駿跨國重製

張國榮哥哥今年9月70歲冥壽，為紀念這個別具意義的時刻，當年與哥哥合作無間的《側面》大碟音樂監製梁榮駿(Alvin)，親自操刀，重製哥哥於逾20年前錄唱、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，歌曲原為哥哥經典作品《春夏秋冬》的國語版本，以最高規格的音樂製作，讓哥哥珍貴動人的原聲再次重現人前。

以小孩為喻 流露脆弱與渴望 《愛情小孩》歌詞以小孩為喻，細膩刻畫人在感情中的純真、脆弱與不安，流露出對愛與陪伴的渴望，情感極具感染力。梁榮駿透露，當年未有推出的主因是原版編曲未達理想標準。直到近年以全新角度審視，再次被歌聲打動，決定趁哥哥70冥壽這個特殊時刻，讓這首遺珠之作問世。Alvin感嘆表示，與哥哥結緣於專輯《Virgin Snow》，其後獲邀監製《側面》大碟，展開長遠合作的關係，成為其音樂生涯的重要轉捩點。他希望透過今次全新製作，讓廣大樂迷在哥哥70冥壽之際，再次感受到他永恆不滅的藝術生命力。

布拉格管弦樂團伴奏 為給予哥哥聲音及作品最好的待遇，製作團隊特別遠赴歐洲及澳洲，邀請捷克布拉格管弦樂團以全真樂器伴奏、意大利大師級音樂人負責編曲，並於澳洲完成混音。Alvin表示：「製作過程充滿心思，透過管弦樂團伴隨哥哥歌聲的情感起伏同步演奏，彷彿 Leslie 站在現場舞台上，與整個樂團即時呼應。」這次發行特別收錄兩個版本，除了Leslie原唱的《愛情小孩》外，亦收錄由香港大師級鋼琴家 Ted Lo 傾情演繹的純鋼琴演奏版《春夏秋冬 Rhythm of Life》，以優美琴音延續歌曲的生命力。