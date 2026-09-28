梅啟明稱梅媽被火化報夢喊冤 怒斥姪仔疑私吞1000萬遺產

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）上月離世，後事低調舉行並已完成火化。自稱「100分孝子」的梅啟明事前未獲通知，得知後情緒激動，更因身體不適一度送院。他與泰籍未婚妻May May日前接受傳媒訪問，重點指控姪仔藏匿遺囑、操縱梅媽，並質疑對方企圖侵吞逾千萬元遺產，又稱梅媽被火化後頻頻報夢喊冤；而May May則否認自己是二奶，強調會照顧梅啟明。

聲稱梅媽報夢

梅啟明表示，律師已要求姪仔一方交出梅媽遺囑，但兩星期過去仍未收到，質疑對方故意拖延，並以梅艷芳遺囑拖延8個月作例，他引述：「你既然話有，係咪第一時間交出嚟？點解到現在都唔交？係咪有問題啊？即係阿梅嘅版本啦，阿梅遺囑又係拖咗八個月，完全一模一樣。」他稱梅媽生前怕火，卻遭火化，令他難以接受，並怒斥有人早有部署：「一日阿媽唔死佢一日攞唔到啲錢走，就係咁簡單。」談到梅媽身家，他估計：「如果正常計，超過1000萬？」他又聲稱梅媽報夢：「佢最怕火，你燒到佢咁，講句難聽啲佢瞇埋眼都要趷起身，佢報夢俾我聽就係咁。」他否認外界指他貪錢，強調自己12歲起工作，說到激動更一度拍桌。