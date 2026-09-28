MIRROR演唱會首設「M字」沉浸舞台 姜濤談自抽廣告：劇本都係我想講(有片)

MIRROR成軍8周年，今日(28日)12子齊人現身沙田舉行記者會，現場早已塞爆手持應援牌的fans。12子分4小組進場，宣布將於12月假亞博ARENA舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場。各成員輪流介紹今次演唱會特色，並回顧過去8年的難忘時刻。除了事先張掦首次演唱會沒有個人表演環節，更會首次採用具代表性的M 字型舞台設計，盼拉近與觀眾距離，為觀眾提供沉浸式體驗，而其中12月18日定為「MIRO 專場」，MIRO可於10月2日優先購買「MIRO 專場」門票，票價分別為＄1680、＄1480、$1080 和$780，10月6至7日優先訂票，10月8日公開發售。

演唱會呼應8周年，暫定開8場，談到加場的可能，副隊長AK江𤒹生表示，「要開到聖誕場應該唔難，目標希望去到2028年。談到演唱會的新突破，呂爵安(Edan)大爆柳應廷(Jer)將會大展舞姿，「舞王柳」戴定頭盔，「係小組形成，唔係我自己一個。」他強調跳唱只屬一部，被問到可會挑戰FING小組歌曲？Jer答得爽快，「佢哋啲歌咁有型，可以考慮下。」Jeremy則表示會有純演唱環節，「跳將」邱士縉和邱傲然亦會是人選。

Jeremy、Tiger被蘋果嚇親

至於會否與Tiger在舞台上重演新歌MV「咬蘋果」的BL情節，甚至搬床上台，兩人推說等有蘋果才算，此時記者取出蘋果，Jeremy頓時打退堂鼓，「我大你哋唔到，我哋兩個做唔係幾好睇，俾其他人做。」Stanley代解圍，「留返MIRO專場做。」接著就建議咬提子乾，不容易變壞，而AK就順手拿起蘋果吃得津津有味。

談到為Jeremy執導MV，Tiger今次不是多謝公司，首先多謝Jeremy和團隊的信任，問到BL劇情可有發展空間，兩人笑言要視乎贊助。至於他為新團歌《Fight Club》彈結他，Tiger就多謝監製、作曲兼編曲的王雙駿，「本來只係錄音，但Carl叔話不如你彈一段，就有機會，幾開心。」至於新團歌MV，AK表示每位成員都跟武師學獨立招數，再剪輯成MV。