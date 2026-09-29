羅啟豪獲封「黑暗中的大師兄」與顏志恒劉威煌梁浩賢率先睇體驗VIP Tour

羅啟豪、劉威煌、顏志恒、梁浩賢將於10月舉行8場《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》，屆時將會帶領觀眾進入看不見的世界，放下視覺，以聆聽與感受，重新「看」見彼此。他們昨日到黑暗中對話體驗館，率先體驗購買VIP 限量套票的觀眾、將會經歷與別不同的「全黑之旅」（dark tour），完成後四位歌手各有不同體會。 啟豪說：「整個行程本來長達一小時，這次感受了短短十五分鐘，已有種不安全感，但要讚設計非常用心，在伸手不見五指的環境下，帶來聽覺、觸覺、體感等全方位經歷，好值得去體驗。」

顏志恒謂：「雖然有導賞員在旁，但也會有些不安，試想像視障人士沒有導賞員，依然能夠活得好好，好犀利，值得敬佩！」劉威煌則指起初不免會緊張，但之後已逐漸適應：「知道前面有樓梯與斜坡，看不見自然會擔心，導賞員很好，清楚地告訴大家知道，行程開始後三、四分鐘愈來愈輕鬆，完成後最大感受是，一定要好好保護自己眼睛！」梁浩賢認為，這次「全黑之旅」令他深切感受視障人士的世界，浩賢說：「一直習慣用其他感官，開始時有點亂，逐漸適應後，才發覺其他觸感都好強！」