羅啟豪獲封「黑暗中的大師兄」與顏志恒劉威煌梁浩賢率先睇體驗VIP Tour

羅啟豪、劉威煌、顏志恒、梁浩賢將於10月舉行8場《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》，屆時將會帶領觀眾進入看不見的世界，放下視覺，以聆聽與感受，重新「看」見彼此。他們昨日到黑暗中對話體驗館，率先體驗購買VIP 限量套票的觀眾、將會經歷與別不同的「全黑之旅」（dark tour），完成後四位歌手各有不同體會。
啟豪說：「整個行程本來長達一小時，這次感受了短短十五分鐘，已有種不安全感，但要讚設計非常用心，在伸手不見五指的環境下，帶來聽覺、觸覺、體感等全方位經歷，好值得去體驗。」
顏志恒謂：「雖然有導賞員在旁，但也會有些不安，試想像視障人士沒有導賞員，依然能夠活得好好，好犀利，值得敬佩！」劉威煌則指起初不免會緊張，但之後已逐漸適應：「知道前面有樓梯與斜坡，看不見自然會擔心，導賞員很好，清楚地告訴大家知道，行程開始後三、四分鐘愈來愈輕鬆，完成後最大感受是，一定要好好保護自己眼睛！」梁浩賢認為，這次「全黑之旅」令他深切感受視障人士的世界，浩賢說：「一直習慣用其他感官，開始時有點亂，逐漸適應後，才發覺其他觸感都好強！」
《黑暗中「看」得見慈善音樂會》在10月10至11日、17至18日，合共演出八場，每場啟豪將會聯同一位好兄弟演出，有過與黑暗中對話合作的經驗，獲封為「黑暗中的大師兄」，啟豪傳授經驗之談：「平時有視覺，可以靠提詞機與其他人提點，今次真的要憑記憶，記熟歌詞及要說的話；這個音樂會帶有一點故事性，我們會以聲音導航，跟觀眾互動，帶領大家去尋找一些東西，從而領略到我們想要表達的信息。」
選曲上，顏志恒透露玄機：「今次會集中演繹以前比較少唱、能夠細致表達感情的慢歌，觀眾大可以抱着純聲音享受的心態，來看我們的演出。」劉威煌欣賞過啟豪之前的黑暗中演出，加上親身經歷過「全黑之旅」，他揚言會做足準備上陣：「我都怕黑，經過今次體驗，我可以保證絕對安全，大家儘管放鬆心情，來看我們的演出！」梁浩賢也說會鞭策自己：「要百分百專心投入，逼自己記熟所有歌詞，因為這個音樂會的觀眾，好集中感受我們的歌聲，將會是一次好大的挑戰！」