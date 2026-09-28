熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
娛樂
出版：2026-Sep-28 22:15
更新：2026-Sep-28 22:15

Edan呂爵安與JFFT破冰有知會姜濤 望停止互摑惡性循環(有片)

分享：

MIRROR今日(28日)12子齊人現身沙田舉行記者會，宣布將於12月假亞博ARENA舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》。呂爵安(Edan)受訪被問及為JFFT和黃淑蔓新歌《旋轉木馬》MV客串，化身「白馬王子」現身，他開腔回應，強調希望停止惡性循環，並表示落實客串後亦知會了姜濤，感激對方明白事理。

WhatsApp Image 2026 09 28 at 17.00.34 WhatsApp Image 2026 09 28 at 16.59.36 (2) WhatsApp Image 2026 09 28 at 16.59.50 WhatsApp Image 2026 09 28 at 17.00.34 (1)

Edan坦言起初受黃淑蔓邀請扮女裝，確有掙扎猶豫，「當時覺得唔係咁好，考慮各種因素，問下公司，或者點客串好，其實都考慮咗好耐。因為知道受眾對雙方有唔同意見，如果我釋出善意踏出呢一步，會唔會可以改善或解決一啲嘢？」他強調不同群體有不同想法，亦不會天真地以為一個舉動解決所有問題，「其實未必人哋摑你一巴，你就要摑人一巴，呢個惡性循環，無限輪迴，甚至我哋fans都有咁嘅情況，我哋睇嘢可以闊少少。」由於前年與JFFT的風波，姜濤曾留言「冇品」代抱不平，故此Edan亦有知會姜濤，「都知道會有啲聲音，阿姜都好好，話明架喇，大家係成年人。」網民的反應亦屬預計之內。

Edan重申，香港的音樂或影視作品，關注度已不高，「無需要喺一個圈，大家不斷有負面爭執。其實都唔係針對我哋同JFFT，係成個圈嘅事。」談到他的加持令MV火速破百萬點擊，Edan即回應：「唔好咁講。」至於會否亮相JFFT網台或再合作，他直言對方有邀請，但稍後再作考慮。談到他與老Best蔡俊彥在網上留言，一唱一和擊退Haters，他笑言，「當佢哋公仔咁玩下，佢做先，我配合下。」問到可有為對方打氣時，Edan就表示暫時不騷擾對方備戰，「銀牌都好叻㗎喇！」

WhatsApp Image 2026 09 28 at 17.00.03 (1) WhatsApp Image 2026 09 28 at 17.00.37

盧瀚霆(Anson Lo)昨日(27日)與港版《金秘書為何那樣》的團隊打邊爐，他表示劇集將於明天正式煞科，由於大部演員已拍畢戲份，故相約放鬆一下。他坦言有飲日本清酒，「有女生都咁飲得，練美娟(娟姐)飲到High，我都算係最飲得，酒筲箕灣。」他笑言在Stanley的婚禮，可與Edan一齊擋酒。

王智德(Alton)現正忙於拍綜藝節，特地從外地趕回港出席記者會，他表示全賴去年與梁彥宗(Chris)合作的《兩條友‧族暴走》，口碑不錯，故今年開拍第二季，並會邀請一位女主持加盟，「肯定係大家見慣見熟，係熟悉嘅。」再問到該主持是否曾與Chris合作，Alton笑言再講就估到，反問記者，「你知咁多嘢，自己訪問自己嘛！」早前考獲潛水牌的Alton預告，屆時拍節目會學以致用。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務