Edan呂爵安與JFFT破冰有知會姜濤 望停止互摑惡性循環(有片)

MIRROR今日(28日)12子齊人現身沙田舉行記者會，宣布將於12月假亞博ARENA舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》。呂爵安(Edan)受訪被問及為JFFT和黃淑蔓新歌《旋轉木馬》MV客串，化身「白馬王子」現身，他開腔回應，強調希望停止惡性循環，並表示落實客串後亦知會了姜濤，感激對方明白事理。

Edan坦言起初受黃淑蔓邀請扮女裝，確有掙扎猶豫，「當時覺得唔係咁好，考慮各種因素，問下公司，或者點客串好，其實都考慮咗好耐。因為知道受眾對雙方有唔同意見，如果我釋出善意踏出呢一步，會唔會可以改善或解決一啲嘢？」他強調不同群體有不同想法，亦不會天真地以為一個舉動解決所有問題，「其實未必人哋摑你一巴，你就要摑人一巴，呢個惡性循環，無限輪迴，甚至我哋fans都有咁嘅情況，我哋睇嘢可以闊少少。」由於前年與JFFT的風波，姜濤曾留言「冇品」代抱不平，故此Edan亦有知會姜濤，「都知道會有啲聲音，阿姜都好好，話明架喇，大家係成年人。」網民的反應亦屬預計之內。

Edan重申，香港的音樂或影視作品，關注度已不高，「無需要喺一個圈，大家不斷有負面爭執。其實都唔係針對我哋同JFFT，係成個圈嘅事。」談到他的加持令MV火速破百萬點擊，Edan即回應：「唔好咁講。」至於會否亮相JFFT網台或再合作，他直言對方有邀請，但稍後再作考慮。談到他與老Best蔡俊彥在網上留言，一唱一和擊退Haters，他笑言，「當佢哋公仔咁玩下，佢做先，我配合下。」問到可有為對方打氣時，Edan就表示暫時不騷擾對方備戰，「銀牌都好叻㗎喇！」

盧瀚霆(Anson Lo)昨日(27日)與港版《金秘書為何那樣》的團隊打邊爐，他表示劇集將於明天正式煞科，由於大部演員已拍畢戲份，故相約放鬆一下。他坦言有飲日本清酒，「有女生都咁飲得，練美娟(娟姐)飲到High，我都算係最飲得，酒筲箕灣。」他笑言在Stanley的婚禮，可與Edan一齊擋酒。

王智德(Alton)現正忙於拍綜藝節，特地從外地趕回港出席記者會，他表示全賴去年與梁彥宗(Chris)合作的《兩條友‧族暴走》，口碑不錯，故今年開拍第二季，並會邀請一位女主持加盟，「肯定係大家見慣見熟，係熟悉嘅。」再問到該主持是否曾與Chris合作，Alton笑言再講就估到，反問記者，「你知咁多嘢，自己訪問自己嘛！」早前考獲潛水牌的Alton預告，屆時拍節目會學以致用。