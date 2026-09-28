陳卓賢首開腔回應AK新歌創作班底人選：各有自主不過問(有片)

MIRROR今日(28日)12子齊人現身沙田舉行記者會，宣布將於12月假亞博ARENA舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》。至於MIRROR 八周年 Album Photo Book，將包括收錄今年3 首團歌的 CD和Photo Book，更會有各成員的黑圖和內心剖白，屆時將舉行簽名會活動，邱士縉(Stanley)就補充，「有啲相係我哋用寶麗來幫大家影，所以黑圖就喺嗰度，係極品。」提起黑圖，AK江𤒹生早前在IG限時動態出「全黑圖」，令fans擔心他的心情，AK就回應，「無乜嘢要擔心我，大家關心下出面嘅事情。」

談到AK的新歌《傷心萬里通》的創作班底，包括早前與陳卓賢Ian鬧得不快的作曲人Anson Poon（AP）和監製陳考威，Ian首開腔回應，「其實都唔係好關我事，唔係我嘅歌，如果係我嘅作品就回應到，我係專注自己作品嘅人，唔關我事就好少過問，亦唔會過問，專注好自己嘅嘢，照顧好愛我嘅人。」問到可會影響兩人關係，Ian就認為MIRROR雖然是組會，但個人企劃，各有自主權，「無權去過問，做返好自己嘅嘢。」

澳洲開騷度難忘中秋

Ian剛完成澳洲悉尼演唱會返港，他表示能與歌迷度中秋佳節，非常難忘，「除咗有當地嘅fans，都好多謝同我一齊過去嘅fans，去到邊度都互相陪伴，感覺好中秋。」網上有接機片段，拍到Ian疑因被fans圍著，差點絆倒，他澄清可能是被自己的行李撠腳，但他直言希望fans保持安全距離，「唔好Zoom咁大個頭，拉遠啲好睇啲。」

最後，姜濤在台上談到今次將會是最難忘的演唱會，往後都無法超越，令fans擔心是MIRROR最後一次團Con，他們就表示只要大家入場睇，就會有下次。