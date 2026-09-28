坂口健太郎結婚十日爆出太太報警事件 公司發聲明指夫妻爭吵不涉及家暴

35歲日本男星坂口健太郎，9月6日無預警宣布娶圈外女友為妻，為近年接連傳出負面消息的坂口有望沖喜。不過有日媒卻爆料指，9月17日深夜時份，坂口健太郎寓所竟有人撥打110報警，警方隨即到場。知情人士透露，疑似是夫妻爭吵並驚動警方，而報警者更被指就大他三歲的新婚妻子。

事務所急發聲明

據消息指，坂口健太郎家中當晚發生報警事件，警方抵達後確認並非重大刑案，只是夫妻爭吵。由於時發是他宣布結婚後10天，消息曝光後即成熱門話題，令人關注坂口健太郎的新婚生活是否如意。

面對爆料，坂口健太所屬事務所於今晚（28日）發聲明回應，並針對相關報道，指內容有誤導成份，有引導公眾猜測當中涉及家庭暴力之嫌，聲明中提到坂口健太郎為人極其溫和，他從未對任何人實施過暴力行為，這完全是無稽之談，公司又強調：「若發現任何誹謗或虛假信息的傳播，將採取適當措施。」坂口健太郎去年9月，曾被公開秘戀造型師，發展相差三年的姐弟戀，當時二人已交往四年，可是男方戀情曝光同時，他卻驚爆背住正印追求是非女星永野芽郁。其後，坂口經事務所承認曾與造型師女友同居，當時聲稱已分手收場。坂口健太郎現任太太盛傳就是大他三年的造型師女友，在經歷風浪後，交往逾五年終拉埋天窗。