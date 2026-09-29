張敬軒買4千萬保險 盼保險公司「贏錢」證明自己沒事

張敬軒接受新城知訊台節目《梨事會》主持葉文輝（啤梨）的訪問，兩人相識超過二十年，一見面感觸良多。張敬軒分享，初來港發展時，首間踏入的錄音室正是新城的直播室，坦言當時的自己對環境感到陌生，覺得電台主持與當時如鄭秀文、陳奕迅、容祖兒等一眾天王巨星非常相熟，又因為自己來自廣州，因此覺得很有距離感。 張敬軒坦言，以前總覺得「最好的還未來」，但如今細想，過去許多回憶其實都十分珍貴。他提到，早前在社交平台看到恩人阿Lal, 亦係啤梨的前經理人，身在加拿大仍然十分活躍，又回憶起昔日與葉文輝等人到卡拉OK，以及在廣州時的點滴。

啤梨則憶起一次與張敬軒到澳洲登台的經歷，當時同行還有「2R」組合成員黃婉君（Rosanne）及黃婉佩（Race）等人。他表示，當年綵排時，大家已經猜測張敬軒會帶來甚麼新驚喜，十分期待他的即興演出。啤梨又記得，張敬軒當時在墨爾本經過一間樂器店，買了一盒口琴；其後他返回該店買下同款口琴，並交給馮翰銘（Alex Fung）創作歌曲《口琴》。 張敬軒認為，自己現時仍與以前沒有太大區別，不論工作或行業位置亦然。他坦言沒有察覺自己入行已久，「因為一路都做緊，以前咁做，依家都係咁做」。生活心態方面，張敬軒表示每天早上無論多趕時間，都會祈禱和讀經。他每日祈禱都感謝天父賜他豐衣足食、安穩的家，從不視擁有這一切為理所當然，並希望在工作中為大家帶來歡樂，認為這就是自己的價值。