83歲白茵享受退休生活唔諗復出 keep住行路鍛鍊身體

現年83歲的白茵於2012年宣布退休，2014拍完《大藥坊》後，便沒有再參與其他的電視台工作，《大藥坊》遂為其在無綫電視退休前的告別之作。退休之後的白茵間中會被圈中人在街上或一些場合捕獲。昨日她與鮑起靜、方平等出席《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，精神奕奕的她接受傳媒訪問時，自爆早年在澳洲曾經跌倒，其後跟周潤發一齊行山鍛鍊身體，至於會否復出拍戲，她自言已經年老，沒有戲癮。同場的鮑起靜透露逢星期六會一齊跑步，白茵姐表示過去兩、三年都保持慢行45分鐘，來回合共5公里。

白茵原名陳惠賢，小時候她與家人飲茶常遇見在附近工作的吳楚帆、張活游、李鐵，他們不時邀請白茵拍戲，初初家人反對，最終憑著名電影人盧敦說服父母。1957年，14歲時的白茵加入新聯影業公司任演員，曾參與楚原導演的名作《可憐天下父母心》，後憑電影《蘇小小》扮演名妓蘇小小而一舉成名。其後白茵跟謝賢等明星對戲，直至拍《西施》叫同事拎鞋給她穿，對方忍不住說：「估唔到我讀到中學畢業，都要同你挽鞋！」她即被這句話提醒並覺羞愧，從此不再呼喚他人服侍。

白茵與香港足球運動員黃文偉拍拖2年，於1967年結婚，二人育有一子一女。白茵曾在訪問中回憶當時公司不准拍拖，所以只好找朋友掩護，不敢在公眾地方出現，就算看電影也要等熄燈後進場，戲未完就摸黑離開。白茵跟黃文偉拍拖曾遭公司、家人反對，家人嫌黃文偉只是足球員，收入不多，但追求白茵的大多是有錢、有名氣的人。

白茵指黃文偉不是有錢人，不過他很顧家，工作方面的任何決定都先考慮家人，雖然沒有甜言蜜語，但他一直把她放在心裏最重要的位置，讓她做一個幸福的女人，單是這一點我已經好滿足。她曾笑言如果嫁入豪門，可能一早冇命被激死，因為當年力追她的公子哥兒，現在已經是億萬身家的社會名流，但對方風流成性妻妾成羣。