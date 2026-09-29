MIRROR拍武打MV遇風雨顯一Take過默契 姜濤發掘狂野聲線超棒體驗

MIRROR昨日(28日)宣布將於12月假亞博ARENA舉行《MIRROR 12 AS 1》演唱會，同日推出全新團歌《Fight Club》，由王雙駿(Carl叔叔)作曲、編曲及監製，梁栢堅填詞，以及邱傲然(Tiger)負責結他部分。新歌以硬朗重型搖滾曲風為基調，12子錄音時，在Carl叔叔指導下發掘前所未見的粗獷聲線。配合歌曲打破規格與自我執念的主題，MV奉上連場武打，並在廢棄街市及貨櫃場取景拍攝，雖然拍攝當日天公不造美，部分動作場面只能一Take過完成，但顯出12子極高默契，上演多場以一敵眾的精彩場面。

Jeremy生日拍MV 12子齊慶祝 MIRROR在昨日的記者會上分享拍的點滴，並首播《Fight Club》MV精華片段，播畢柳應廷(Jer)即興重演打boxing動作，表現興奮，笑翻全場。原來拍攝當天是李駿傑(Jeremy)生日，對於獲眾隊友慶生，Jeremy坦言很難忘，「好少有機會12個齊人慶祝，係一個美好回憶。」邱士縉(Stanley)笑言是被迫，「巨豬CP」大耍花槍。Tiger為新團歌彈結他，他多謝Carl叔給予機會，「本來只係錄音，但Carl叔話不如你彈一段，就有機會，幾開心。」 姜濤迷惘變有把握 對於要展現全新聲線，過程嘅有趣亦具挑戰性。隊長楊樂文(Lokman)表示，「錄完有一個Take，Carl叔叔即刻話『今次呢個Take好爛仔啊，好正！』佢不斷喺度發掘12個都未出現過嘅聲音，出嚟嘅成果連我哋自己都好驚喜。」姜濤坦言最初有些少迷惘，但很快掌握到方向：「係自己未用過嘅聲音，係一個好棒嘅體驗，希望以後可以喺自己嘅作品用多啲呢把聲。」

錄音過程刺激又緊張 呂爵安(Edan)則笑言每次與Carl叔叔合作都能發現新驚喜：「今次Carl叔叔不停指導我哋試唔同嘅演繹，要再惡啲、再行啲，聽到成品覺得好得意。」 Ian（陳卓賢）亦指新唱腔非常符合歌曲Mood：「硬淨嘅聲音令到歌曲整體聽落去，更具備同人對戰嘅勇悍感覺。」



王智德(Alton)更還原錄音室內的緊張氣氛：「當時我企喺咪前面，同Carl叔隔住塊玻璃，佢不斷叫我投入啲、奔放啲，要加多兩分聲嘶力竭，最後12個人嘅聲音撞埋一齊，剛好呈現出最完美嘅畫面。」Stanley形容過程刺激：「今次用咗較多Energy去唱，Carl叔又一次發掘到我嘅潛能，非常之好玩。」Jeremy相信今次嘗試能為歌迷帶來驚喜：「聽返大家嘅Playback覺得好神奇、好有火，對於Fans嚟講會聽到一個全新嘅態度。」

Jer以一打十嗌好爽 今次《Fight Club》MV在廢棄街市及貨櫃場實景拍攝，繼電影《12怪盜》後再次挑戰大量真功夫打戲，眾人提前一天進行密集式動作訓練，正式拍攝時即學即練。江𤒹生(AK)透露每位成員都有獨立的打鬥鏡頭與專屬招式：「因為有跳舞底子，記招數比較容易，所以拍攝過程好順暢，試幾次就搞掂。」柳應廷(Jer)今次更有「一打十」的重頭戲，「平時睇得多拳擊比賽，今次真係實踐到好爽！雖然拍攝前大家擔心我表情管理，但Action一到我落足100%力同眼神，即刻打破大家嘅顧慮。」