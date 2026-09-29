死有對証｜準人妻王菲「派帽」演活拜金女獻螢幕初吻激咀黃俊豪零尷尬

TVB法證劇《死有對証》由陳曉華擔正，陣容還有馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等，昨晚（28日）劇情講述美寧（王菲飾）欲與米高（黃俊豪飾）合伙投資瑜伽中心，但美寧男友高俊（馬貫東飾）認為米高企圖不良，美寧反指高俊自卑和妒忌。米高趁虛而入，借醉表白，美寧不禁動搖。另一邊廂，殮房收到匿名的外賣炸雞盒，內藏死老鼠和陰司紙，高俊盤查殮房員工可有與人結怨，得知芷昕（陳曉華飾）曾被死者家屬上門鬧事。當晚芷昕與佩嘉（吳若希飾）下班回家，再遭高空投擲花盆，高俊認為兇徒針對芷昕。

《死有對証》昨晚劇情焦點落在馬貫東被王菲「派帽」一幕！劇中馬貫東對王菲體貼專一、千依百順，但女方卻好高騖遠，一心只想創業做老闆娘。當她遇上「高富帥」黃俊豪後，與馬貫東的感情即輕易動搖。其後黃俊豪略施苦肉計，假裝被馬貫東毆打並向王菲「告狀」，更揚言要撤資。王菲以為被「閂水喉」，即怒罵馬貫東：「人哋唔似得你，一百幾廿萬都攞唔出」、「你以為我搵投資好易呀？你以為我想低聲下氣去求人咩？我為咗呢間Studio努力咗咁耐，依家因為你，我乜都冇晒喇！」

本月初宣布訂婚 當王菲展示黃俊豪的「受傷」照片，馬貫東勞氣解釋：「佢屈我咋」、「你信佢唔信我？」可惜王菲寧願相信「高富帥」，繼續狂罵馬貫東：「係你唔信我在先，你唔好以為我唔知你睇過我部電話。我唔講，係因為我唔怕你睇，但我冇諗過你會走去打人囉，你依家搞到我連投資都冇埋呀」、「我等到你今時今日，你都仲係一個散仔咋」、「你唔好再煩住我，我哋分開吓！」鬧完馬貫東，王菲即找黃俊豪賠罪，更狂數馬貫東不是：「佢見到你先呷醋」、「佢見到你就會自卑，你有錢過佢又靚仔過佢，驚死我俾你搶走咁。」黃俊豪即打蛇隨棍上，捉實王菲玉手並說：「咁我搶唔搶得走呀？」然後順勢親吻女方，王菲先是皺眉兼想縮手，但未有太大抗拒，最後兩人四唇交疊，馬貫東在不知情下「被派帽」。