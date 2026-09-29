方力申游水過大海獲愛妻支持 開游泳學校電費直逼10萬難回本

方力申接受譚玉瑛、何基佑及林柏希主持的新城電台節目《放飯ICU》訪問，小方憶述2019年為慈善重新投入游泳，經過一年半訓練完成環島游，並於去年在世錦賽先進組別勇奪三面金牌。相隔七年，他將於11月19日由大嶼山雞翼角游至澳門黑沙海灘，挑戰約35公里的「方力申港澳慈善游2026」，為凝動香港體育基金及澳門慈善機構籌款。他坦言長途渡海泳須視乎天氣及運氣，希望不用九小時完成，更笑言：「我可以說自己是游水去澳門做騷。」

方力申表示，今次挑戰比上次更艱難，始終年長七歲後身體恢復時間較長，亦不能像昔日般練水。他目前以每天4公里訓練，每隔一至兩星期安排一次較長距離練習，本周更有兩天游逾10公里，並配合按摩舒緩肌肉。他自爆游水途中靠食能量啫喱及粥補給，甚至可以在水上睡覺，能否順利抵達，仍要看海流、天氣及現場情況。