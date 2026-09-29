田啟文澄清李力持非雙面人：佢八面玲瓏

田啟文昨晚(28日)出席《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，被問到早前接受網上節目《一Pair傾》訪問時，提到周星馳成立「星輝」時，李力持曾以齊腳為由，婉拒他加盟，後來得知他獲星爺親自邀請，態度180度改變，更讚嘆「深慶得人」（深深感到慶幸，能夠得到合適的人才）。訪問出街後，李力持被指是雙面人，田啟文就為對方澄清，指對方身兼導演和演員身份，「唔係雙面人，佢八面玲瓏，講少咗倒人米呀，以為我唱佢！」他指對方胸襟廣闊，訪問出街亦沒有收到對方的投訴電話，兩人關係良好。

深慶得人 印象深

當時在訪問，田啟文談到加入周星馳公司「星輝」，但上到公司時，李力持卻冷淡道：「咦，我哋埋晒班啦喎！有個唔知乜嘢嘅打雜……都未有人，不如畀你做啦！」怎料星爺從後現身，搭著田啟文膊頭撐腰︰「佢係我叫嚟幫我嘅。」李力持得悉後，立即180度變臉誇張大喊︰「嘩！深慶得人啊！嘩！我哋鼓掌啊！」田啟文補充，因為「深慶得人」這四字詞，才印象深刻。

觀望電影巿道

談到近日不少賀歲片開拍，巿道似乎好轉，但田啟文就認為不算興旺，最重要觀眾肯入場，讓投資者重拾信心。「吊鹽水咁，總之有戲就拍，珍惜機會，嘗試不同角色。」他監製的紀錄片《非遺‧壹》，歷時4年製作，拍下香港這彈丸之地，多項非物質文化遺產的工藝，已於9月中旬起推出優先特別場，將於10月中上映，希望為觀眾提供不同選擇。